Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal de Nivel 1 declarado en Loranca de Tajuña (Guadalajara)

La oleada de incendios forestales se resiste a abandonar Castilla-La Mancha. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, los bomberos trabajan en la extinción de tres fuegos en la comunidad.

El que más preocupa es el declarado a las 14.54 horas de la tarde en el municipio guadalajareño de Loranca de Tajuña, que ha subido a Nivel 1 de Emergencia por la posible afección del humo a infraestructuras y edificaciones.

En las labores de extinción ya han participado un total de 23 medios, siete de ellos aéreos, y 92 personas.

➡️ACTUALIZACIÓN

▶️#IFLorancadeTajuña en #Guadalajara se declara Situación Operativa Nivel 1️⃣ por posible afección por humo a infraestructuras y edificaciones dispersas. Continúan las labores de extinción de #INFOCAM de @gobjccm con:

🚨Nivel 1

🚁 4 aéreos

🚚 12 medios terrestres… pic.twitter.com/OA0UNVn4Pm — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 29, 2025

Dos incendios controlados

Otro incendio se ha declarado en Hellín (Albacete) a las 15.23 horas de la tarde, siendo controlado a las 17.18 horas. En su extinción ya han participado ocho medios, uno aéreo, y 38 personas.

Por último, los bomberos trabajan para extinguir por completo un fuego ya controlado en Mesones, entidad menor de El Casar (Guadalajara). En su extinción han participado dos medios con cinco personas.