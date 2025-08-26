El Gobierno cifra en 692 la capacidad de Castilla-La Mancha para acoger menores migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados a las comunidades. Un documento que ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.

Según esta fórmula, la capacidad ordinaria de acogida de Castilla-La Mancha es de 692 menores.

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado que este decreto vaya acompañado de "una financiación adecuada". Así lo ha expresado el secretario de Formación del partido en la región, Sergio García-Navas, que ha indicado que es la forma de poder acoger a estos menores "de forma digna".

Además, ha recordado que el Gobierno castellanomanchego ya recurrió el último decreto por falta de financiación y "tomará las medidas oportunas de no incluir financiación".

Críticas del PP

Por su parte, desde el PP de Castilla-La Mancha han cargado contra el Gobierno de España en relación con la aprobación del decreto. "Una cosa es lo que dice el Ejecutivo nacional y otra lo que hace", ha expresado la portavoz, Alejandra Hernández.

Para la 'popular', habrá que ver cuál es el grado de colaboración del Gobierno regional con el Gobierno nacional y cuál es la realidad".

"Tendremos que remitirnos a los hechos porque las palabras de los gobiernos socialistas se las lleva el viento", ha sentenciado.