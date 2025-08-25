Maestre critica que la Comisión Europea presidida por el PP va a "suprimir fondos para incendios en zonas rurales"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha denunciado que la Comisión Europea presidida por el PP de Ursula von der Leyen ha decidido suprimir los fondos destinados a las zonas rurales y a la prevención de incendios, incluidos en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Maestre ha pedido "seriedad, rigor y respeto" a la hora de abordar asuntos como los incendios forestales, calificando de "inadmisible" que el PP "intente sacar tajada política de una tragedia tan grande en España".

Asimismo, ha trasladado la solidaridad del PSOE de Castilla-La Mancha a todas las comunidades perjudicadas por los fuegos. Y ha exigido al PP que "abandone la política del todo vale".

La socialista ha citado el informe del Tribunal Europeo de Cuentas sobre la gestión de los fondos destinados a incendios y ha lamentado que la eurodiputada 'popular' Dolors Monserrat "lo sacara a colación este domingo, pero tergiversándolo y contando mentiras".

"Como se expone en dicho informe, el 75 % del presupuesto para extinción de incendios procede de fondos europeos. El PP ha borrado la financiación de las tareas de prevención y extinción del borrador del futuro marco financiero plurianual de la Unión Europa para el periodo 2028-2034", ha criticado.

"La hoja de ruta del PP"

Para Maestre, no es más que "la hoja de ruta del PP", que se caracteriza por "suprimir fondos públicos en las zonas rurales y despobladas".

"Cada vez que el PP señale a alguien sobre la falta de inversiones en las zonas rurales, le diremos que por qué se han cargado el segundo pilar de la PAC, que es el que se dirige a las zonas despobladas. Y cada vez que se le llene la boca le diremos que no están autorizados", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que los 'populares' utilizan situaciones como la enfermedad de la lengua azul en la ganadería. "Se equivocan señalando al culpable, pues le hemos pedido a la Comisión Europea que financie vacunas para prevenirla. Y la respuesta del PP ha sido clara: no", ha criticado.

Aranceles

Por último, ha exigido a la presidenta de la Comisión Europea que rectifique el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos que impone aranceles unilaterales a los productos agroalimentarios europeos. Y ha reiterado la preocupación en Castilla-La Mancha por el vino, el aceite y el queso.

"La competencia y la que ha tomado la decisión de rendir a Europa ante Estados Unidos ha sido la presidenta de la Comisión. Tiene que ser ella quien deshaga el entuerto. Nosotros vamos a pagar mínimo un 15 % de arancel a todos los productos y ellos no van a pagar aranceles, metiéndonos todo el producto alimentario que quieran", ha sentenciado.