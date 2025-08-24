El pueblo de Castilla-La Mancha que vive en una ola de calor continua: el segundo más caluroso de España este sábado

El calor sigue azotando a Almadén. Mientras que la segunda ola del verano ha abandonado la Península y una dana está dejando un ambiente fresco, el municipio ciudadrealeño continúa marcando las temperaturas más altas del país, un hecho que se repite con mucha asiduidad.

Este sábado, fue el segundo lugar de España con la temperatura más alta, con 37,1 grados a las 15 horas. Una temperatura que solo fue superada por los 37,5 grados de Serradilla (Cáceres).

Un dato que se sitúa entre dos y seis grados por encima de la previsión de temperatura máxima que tenían las capitales de provincias castellanomanchegas.

No obstante, tras el final de la ola de calor, los mercurios han bajado considerablemente en Almadén, ya que días como el pasado domingo 17 de agosto llegaron a los 44,6 grados.

Previsión del domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados o con algún intervalo de nubes altas en el oeste por la mañana, que irá desplazándose hacia el este. A partir del mediodía se espera que se desarrolle nubosidad de evolución en las provincias de Cuenca y Albacete.

Habrá posibles chubascos en el cuadrante suroriental, más probables en las Sierras de Alcaraz y Segura e Ibérica de Cuenca, sin descartar que sean localmente fuertes y que puedan ir acompañados de tormenta.

Las mínimas irán en ascenso en Guadalajara, en ligero descenso en Albacete y con pocos cambios en el resto. Las máximas estarán sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental.

Habrá viento flojo y de componente sur, con algún intervalo de moderado durante las horas centrales en La Mancha.