Una dana dejará tormentas y ambiente fresco en estas zonas de Castilla-La Mancha a partir del domingo

Atrás queda la ola de calor que durante días asoló con temperaturas por encima de los 40 grados a prácticamente toda Castilla-La Mancha. Pasados aquellos días de fuerte calor, agosto se despedirá con la entrada de una dana que dejará algunas tormentas, sobre todo en la parte este de la región y una bajada generalizada de temperaturas.

La llegada de esta depresión aislada en niveles altos se espera para este domingo. Según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Luis Camacho, su presencia tiene que ver con los efectos del paso de del huracán 'Erin', convertido en borrasca extratropical, en la circulación atmosférica sobre el Atlántico Norte.

Pese a la incertidumbre acerca de la ubicación y fuerza de la formación de esta dana sobre la Península Ibérica, desde la Aemet prevén que se centre en las proximidades del Golfo de Cádiz y que tenga efectos notables en el tercio nordeste de la Península y Baleares.

Por este motivo, Camacho ha explicado que podrá haber precipitaciones durante la primera mitad de la jornada en el noroeste y nubes de evolución diurna en el tercio nordeste que vendrían acompañadas de tormenta por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea.

El portavoz de la Aemet ha detallado que las temperaturas máximas descenderán al paso del frente, en la mitad oeste peninsular. A su vez, el pronóstico recoge que las mínimas subirán en la mitad norte peninsular, con descensos en el centro oeste y Canarias.

Próxima semana

De cara a la última semana de agosto, Aemet pronostica valores algo más fríos de los habituales en esta época del año con lluvias en zonas del tercio norte y Baleares.

Es probable que la última semana de agosto sea más fría de lo habitual para la época en la mayor parte de la Península. Las lluvias serían más abundantes de lo normal en zonas del tercio norte y Baleares.



Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/PaeoC3rmzz — AEMET (@AEMET_Esp) August 22, 2025



"Hay que señalar que la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre para la primera semana de plazo", según la autoridad meteorológica.



"Esa incertidumbre aumenta todavía más, como es normal, para la segunda semana. Con la información actualmente disponible, septiembre comenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco", indica la Aemet en sus redes sociales.



"Sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular", de acuerdo con las previsiones.



Durante la semana del 8 al 14 de septiembre las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones.