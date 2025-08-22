Núñez exige a Page ayudas urgentes para agricultores, ganaderos y empresas afectadas por los incendios

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al Gobierno regional que preside Emiliano García-Page la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes para paliar los efectos de los incendios que han arrasado miles de hectáreas en la comarca de Talavera.

Durante su visita a las localidades de Navalmoralejo y Calera y Chozas, Núñez ha exigido medidas para la recuperación medioambiental, así como apoyo directo a agricultores, ganaderos y empresas que se han visto afectadas en su actividad por las llamas.

"Es fundamental que se garantice la continuidad de explotaciones y negocios que hoy están sufriendo enormes pérdidas", ha subrayado.

El líder de la oposición ha anunciado además que el Grupo Popular pedirá la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente en las Cortes Regionales en cuanto se abra el nuevo periodo de sesiones el 20 de septiembre.

Mala situación

Según ha explicado, será el momento de que el Ejecutivo autonómico ofrezca explicaciones no solo sobre la gestión de los incendios, sino también sobre las denuncias realizadas por sindicatos del servicio antiincendios, que alertan de deficiencias en equipos de protección, falta de agua y comida durante las intervenciones o condiciones inadecuadas en torres de vigilancia.

"Es inaceptable que quienes se juegan la vida en primera línea contra el fuego no tengan ni un bocadillo, ni agua fresca, ni un lugar donde asearse después de jornadas agotadoras", denuncia Núñez.

También ha insistido en que el Gobierno regional debe garantizar medios dignos a los profesionales y voluntarios que trabajan para combatir los incendios.

Labores ejemplares

El presidente del PP en Castilla-La Mancha ha agradecido la labor de los alcaldes, agricultores, voluntarios y cuerpos de seguridad que se movilizaron desde el primer momento para frenar las llamas, que han calcinado más de 4.000 hectáreas en la comarca.

En especial, ha destacado la labor del alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina, por su rápida actuación y coordinación con los servicios de emergencia.

Momentos difíciles

Por su parte, López-Colina ha agradecido la presencia de Núñez en la zona y ha recordado el esfuerzo colectivo de vecinos, Protección Civil, INFOCAM, Guardia Civil y bomberos para contener un fuego que "puso en vilo a toda la localidad".

"En momentos de incertidumbre y dolor como este sacamos lo mejor de todos nosotros", ha afirmado.