La Aemet anuncia alertas por tormentas para este viernes en estas zonas de Castilla-La Mancha

Un hombre se protege de una tormenta de verano en Madrid. J. P. Gandul EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que este viernes 22 de agosto Castilla-La Mancha vivirá una jornada de contrastes.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados durante la mañana, aunque en el este de Albacete y Cuenca se esperan chubascos tormentosos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de aparato eléctrico.

En el resto de la región predominará el sol, con nubosidad de evolución en zonas de montaña.

Además, la Aemet mantiene avisos amarillos por tormentas y lluvias en la Mancha albaceteña, activos desde el mediodía hasta la noche, con posibilidad de acumulaciones de hasta 20 litros en una hora.

Fin de semana

El sábado 23 de agosto la estabilidad será la nota dominante. Se prevé un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados de máxima y mínimas suaves en torno a los 18 grados.

El domingo 24 el ambiente será más templado y aparecerán nubes de evolución a lo largo de la jornada. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas en torno a los 31 grados y mínimas que rodarán los 18 grados.

Recomendaciones

Con esta previsión el viernes se pide precaución en zonas de Albacete y Cuenca por las tormentas. Se debe evitar actividades en montaña y estar atentos a las actualizaciones de Aemet.

Castilla-La Mancha afronta, por tanto, un fin de semana de transición entre el calor veraniego y un tiempo más fresco y variable, con la mirada puesta en la evolución de la DANA que podría dejar lluvias en los próximos días.