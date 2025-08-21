La ola de incendios cerca a los pilotos de Castilla-La Mancha: están al borde de cumplir el límite de horas de vuelo

Un nuevo problema cerca a los pilotos de helicóptero que componen los servicios contra incendios en Castilla-La Mancha. La ola de fuegos forestales que ha sacudido en el último mes a la región, como al resto del país, les coloca muy cerca de cumplir el máximo de 80 horas de vuelo mensuales que marca la ley cuando a agosto todavía le queda una semana y media.

En el peor de los casos, esta barrera burocrática podría implicar que algunos helicópteros de Castilla-La Mancha no puedan operar en los próximos días por carencia de profesionales.

Desde el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), su coordinador general, Enrique Durán, atisba que la salida podría venir en una moratoria similar a la que se concedió en 2022, otro verano especialmente duro en la lucha contra el fuego.

"La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aprobó una excepción a la norma donde se podían ampliar las horas de vuelo hasta las 120 mensuales siempre y cuando hubiese un control de fatiga por parte de las empresas y el propio trabajador estuviese de acuerdo en sobrepasar esas horas", explica.

Pese a que Castilla-La Mancha no se encuentra entre las comunidades autónomas más castigadas por la voracidad de las llamas, sí que se han producido muchos incendios que gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción no han pasado de ser conatos, en la mayoría de los casos.

"En casi todas las comunidades, los pilotos están al límite", reconoce Durán, quien agrega que "desde el sindicato tenemos conocimiento de que el Ministerio para la Transición Ecológica, junto a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que depende de del Ministerio de Transportes, están en conversaciones para sacar adelante la misma excepción a la norma que en 2022".

No obstante, el dirigente sindical entiende que esta solución no pasa de ser un "parche" que "va en contra de la fatiga de los trabajadores".

"Entendemos que es una situación de emergencia pero la acumulación de horas puede llevar a que se produzcan accidentes que pueden costar la vida de los pilotos", agrega.

Huída de talento

En el SLTA tiene claro que este problema puntual tiene su origen en las condiciones de "precariedad" que sufren en muchas ocasiones estos trabajadores y que ha llevado al sindicato a abrir dos conflictos laborales con Pegasus Aero Group y Avincis Aviation Critical Services SAU, dos empresas con concesiones tanto en el servicio de extinción como en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

"Desde la patronal dicen que en España hay pocos pilotos, pero no estamos de acuerdo. Hay licencias suficientes para cubrir las necesidades pero estamos sufriendo una tremenda huida de talento a países extranjeros por las condiciones laborales que se ofrecen", señala.

En este sentido, explica que "un chico o una chica que se plantee ser piloto, tiene que invertir entre 120.000 y 135.000 euros en todos los cursos necesarios para ser contratado por una empresa privada". Sin embargo, a la hora de salir al mercado laboral abunda que "durante los cuatro o cinco primeros años, posiblemente solo van a trabajar los meses de la campaña de incendios en verano por un sueldo que se compone del salario mínimo interprofesional más las dietas de los días que trabajas".

"Así es muy difícil atraer gente joven a un gremio que además tiene que afrontar el relevo generacional de muchos de sus profesionales", lamenta.

Ante este panorama, Durán pide a administración y empresas que "sean conscientes de la situación" y dejen de "parchear" un problema que también se tiene que afrontar desde la perspectiva de la "prevención" o de lo contrario "el próximo verano seguiremos teniendo incendios de sexta generación, incontrolables e inabarcables que provocarán el mismo problema con el personal de extinción".