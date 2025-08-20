Arranca la media veda en Castilla-La Mancha: estas son las especies que se pueden cazar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto la media veda en la comunidad, que este año arranca con una novedad histórica: la reanudación de la caza de la tórtola europea tras cuatro años de moratoria por motivos de conservación.

Esto implica que los días 23 y 24 de agosto se podrá cazar el cupo regional, que se sitúa en 18.283 ejemplares en los 279 cotos que han sido autorizados.

Así lo ha detallado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha expresado que la europea sufrió un declive poblacional alarmante en la última década, lo que llevó a la Comisión Europea a suspender su caza en el corredor migratorio occidental entre 2021 y 2024.

"Durante este tiempo, Castilla-La Mancha y el resto de comunidades establecieron un cupo cero. Gracias a los esfuerzos de gestión y conservación, incluyendo mejoras de hábitat, censos poblacionales y planes de gestión adaptativa, la especie se está recuperando. La vuelta de la caza de la tórtola europea es fruto del trabajo conjunto entre la administración, el sector cinegético y las entidades conservacionistas", ha asegurado.

Codorniz común, paloma torcaz, paloma bravía y urraca

La media veda comienza para codorniz común, paloma torcaz, paloma bravía y urraca este miércoles, terminando el 15 de septiembre para codorniz común. La paloma torcaz, la paloma bravía y la urraca finalizan el 21 de septiembre.

No obstante, hay que exceptuar las comarcas de Serranía Alta de Cuenca y Alcarria Baja de Guadalajara para la codorniz común, cuyo periodo es del 27 de agosto al 15 de septiembre.

Los días hábiles son jueves, sábados y domingos.