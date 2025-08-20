Adiós a la ola de calor y caída de las temperaturas en Castilla-La Mancha: un dana podría dejar tormentas en estas zonas

La ola de calor más larga desde que existen registros dejó la Península este lunes tras 16 días de temperaturas extremas. La entrada de masas de aire frío desde el Atlántico ha provocado un desplome de los mercurios, más acusado desde este miércoles.

Según informa Meteored, una dana que afectará al norte peninsular y Baleares también ha activado avisos por lluvias y tormentas en algunos puntos de España como Teruel, Castellón, Pirineos y Prepirineo de Cataluña. Además, podrían extenderse a comunidades como Castilla-La Mancha.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este miércoles un cielo poco nuboso y ha avisado de posibles chubascos en la región, sin descartar que vayan acompañados de tormentas aisladas en zonas como el extremo sureste de Albacete.

Las temperaturas seguirán en descenso y habrá viento flojo variable arreciando en horas centrales a oeste y noroeste con intervalos moderados.

Descenso de las temperaturas

El descenso de las temperaturas llegará a su culmen este jueves, con valores muy por debajo de lo común para esta época.

Estos datos se reflejan en las máximas previstas para las capitales de provincia, con 32 grados para Ciudad Real y Toledo; 31 para Albacete; 30 para Guadalajara; y 29 para Cuenca.

A partir del viernes volverán a subir, aunque de forma moderada.