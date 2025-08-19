Seis incendios activos en Castilla-La Mancha: la provincia de Cuenca está siendo la más afectada este martes
El Gobierno regional mantendrá el "riesgo excepcional" por posible proliferación de fuegos durante toda la jornada.
La oleada de incendios se resiste a abandonar Castilla-La Mancha. La comunidad se encuentra en situación de riesgo excepcional por el riesgo extremo de incendios forestales. Según el Sistema de Información de Riesgos Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en estos momentos hay seis fuegos activos en la región, todos ellos de Nivel 0 de emergencia.
Todas las miradas apuntan a Enguídanos (Cuenca), donde un incendio forestal ha sido detectado por un vigilante fijo a las 13.52 horas de la tarde.
En la extinción de las llamas ya han participado un total de 17 medios, cinco de ellos aéreos, y 65 personas.
Incendio en Algarra
Otro fuego en Algarra, también en Cuenca, se ha originado a las 15.10 horas y los bomberos ya trabajan en el control de las llamas.
Según los datos del Fidias, ya han participado cinco medios, dos de ellos aéreos, y 20 personas.
Incendio en Valdecolmenas de Arriba
El municipio conquense de Valdecolmenas de Arriba también está siendo escenario de un incendio forestal este martes. Un fuego detectado por un particular a las 16.19 horas de la tarde.
En su control ya han participado tres medios con 12 personas.
Incendios controlados
Los bomberos del Plan Infocam también continúan trabajando en otros incendios que ya han sido controlados, pero todavía no han sido extinguidos.
Se trata de tres fuegos en Aliaguilla (Cuenca), Valdecabras (Cuenca) y Mascaraque (Toledo).