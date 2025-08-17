La ola de calor pone a las cinco provincias de Castilla-La Mancha en alerta naranja: hasta 44 grados en algunas zonas

La ola de calor se resiste a abandonar la Península y da sus últimos coletazos en comunidades como Castilla-La Mancha. Este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto alertas naranjas en todas las provincias de la región.

Los avisos arrancarán a las 11 horas de la mañana y se extenderán hasta las 21 horas de la noche.

En Albacete, las zonas afectadas son La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa, por temperaturas entre 39 y 40 grados. En los Montes del Norte y Anchuras, La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona en Ciudad Real se alcanzarán los 40 grados.

En Toledo, la mayor alarma se da en el Valle del Tajo, donde se podría alcanzar hasta 44 grados. Entre 39 y 40 se alcanzará en la Sierra de San Vicente, Montes de Toledo y la zona de La Mancha toledana.

También 39 se alcanzará en la Alcarria guadalajareña y en la conquense, además de La Mancha de Cuenca. La Serranía rondará los 37 grados.

Previsión

La Aemet ha previsto para este domingo cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución durante la tarde que, en las sierras del sistema Central, podría dar lugar a algún chubasco disperso o tormenta ocasional.

En el resto de la comunidad habrá poca precipitación y estará acompañada de fuertes rachas de viento.

Las mínimas irán en aumento en el extremo occidental de Ciudad Real y en el este de Albacete y sufrirán pocos cambios en el resto, mientras las máximas permanecerán igual.

Se prevé que la ola de calor permanezca activa este lunes, mientras que el martes los termómetros bajarán con fuerza.