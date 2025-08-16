CCOO advierte que el proyecto del AVE en Toledo sigue “empantanado” y pide una decisión ágil sobre su trazado

El sindicato CCOO ha instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a "tomar una decisión ya" sobre el tramo definitivo del AVE Madrid-Badajoz en Castilla-La Mancha, con el objetivo de agilizar la ejecución del proyecto, actualmente ralentizado por la falta de definición del trazado.

Miguel Fuentes, responsable del área en CCOO Extremadura, ha explicado a EFE que "las distintas administraciones pueden expresar su opinión sobre la ubicación en Toledo y Talavera de la Reina, pero corresponde al Ministerio decidir finalmente el recorrido y resolver las alegaciones pertinentes".

Fuentes ha criticado que "este trámite continúe empantanado” y ha subrayado que "puede ser comprensible que las obras se retrasen por problemas de licitación, ejecución o impugnaciones, pero no por la incapacidad de determinar un trazado".

El representante sindical ha recordado que, hasta la fecha, aún no se ha definido por dónde pasará la línea de alta velocidad y señaló que "ya se han celebrado reuniones de todo tipo, se han escuchado todas las opiniones y opciones, y el Ministerio debe decidir para poder licitar y ejecutar las obras".

Posibles medidas

En paralelo, Fuentes ha valorado la posibilidad de electrificar la línea convencional en Castilla-La Mancha mientras se resuelve el trazado definitivo del AVE, aunque ha precisado que esta medida no permitirá superar determinadas velocidades.

Respecto a las obras en Extremadura, ha señalado que "progresan, quizá más lentamente de lo adecuado", lo que evidencia que el proyecto continúa con retraso respecto a las fechas inicialmente previstas.

Tren de alta velocidad (AVE) en Toledo. Javier Longobardo

En particular, el trazado entre Oropesa y Plasencia "debería haber finalizado hace cinco o seis años, y todavía se sigue construyendo en algunos tramos mientras otros ya se han terminado".

Otras salidas

El sindicalista también ha sugerido una posible salida rápida por tren desde Puertollano, línea que actualmente se renueva y que debería electrificarse, contando con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, así como un intercambiador previsto en Brazatortas.

CCOO insiste en que es imprescindible definir el recorrido del AVE cuanto antes para evitar retrasos adicionales y garantizar la agilización de un proyecto clave para la conectividad de Castilla-La Mancha y Extremadura.