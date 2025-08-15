Page se despide con "profundo dolor" de su "gran amigo" Javier Lambán y asegura que "su legado permanecerá vivo"

La fotografía con la que Emiliano García-Page (d) ha querido recordar a su "gran amigo" Javier Lambán (i).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado solo minutos después de conocerse la muerte de su "gran amigo" Javier Lambán. El que fuera jefe del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, además de líder de los socialistas aragoneses hasta el pasado mes de marzo, ha fallecido a los 67 años víctima de un cáncer.

Ambos han sido durante los últimos años los barones del PSOE que se han mostrado más críticos con la gestión de Pedro Sánchez tanto al frente del partido como del Gobierno de España. Page y Lambán compartían una estrecha relación personal y política, marcada por su coincidencia ideológica en torno a la defensa de la unidad de España, la oposición a los privilegios de los independentistas y los valores clásicos del socialismo.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), acompañado de una fotografía de ambos, Page ha escrito: "Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía".

El dirigente castellanomanchego ha añadido que Lambán "deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo" y ha trasladado su "más sentido pésame a su familia y seres queridos".

En mayo de 2024, cuando Lambán presentó en Madrid su libro Una emoción política, Page no faltó a la cita. Frente a frente, el aragonés aseguró sobre el castellanomanchego que "debería ser muchísimo más valorado por el socialismo español de lo que es".

"El socialismo español tardará en recomponerse lo que tarde en reconocer los méritos y habilidades de un socialista como Emiliano García-Page", añadía.

En esas mismas fechas, Page no dudó en respaldar a Lambán cuando fue expedientado por el PSOE tras ausentarse de la votación y no apoyar en el Senado la amnistía de los condenados por el procés. "Le respeto y le entiendo", dijo el presidente castellanomanchego.