Casi toda Castilla-La Mancha en alerta este miércoles por tormentas de granizo y viento: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas por tormentas con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en las provincias castellanomanchegas de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Unos avisos que se extenderán hasta las 22 horas de la noche de este miércoles, excepto en Albacete, donde terminará a las 21 horas.

En Albacete, las zonas en alerta son La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa; mientras que en Cuenca son la Serranía y la comarca de la Alcarria. La Serranía, Parameras de Molina y la Alcarria de Guadalajara son las zonas afectadas de dicha provincia; y en Toledo están en aviso el Valle del Tajo, los Montes y la zona de La Mancha.

Albacete y Guadalajara cierran sus parques

Ante las previsiones, el Ayuntamiento de Albacete ha procedido al cierre de los parques de la ciudad hasta que finalice la situación y se haya revisado su estado.

Misma situación que en Guadalajara, donde el Ayuntamiento ha cerrado los parques y jardines de la ciudad, además de otras instalaciones municipales de la piscina de San Roque y el zoo.

Ola de calor

Estas tormentas veraniegas son consecuencias de la ola de calor en la que se encuentra inmersa Castilla-La Mancha. Aunque la situación ha mejorado, la Aemet ha activado alertas amarillas por temperaturas en cuatro de las cinco provincias de la comunidad.

En concreto, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo estarán en aviso hasta las 21 horas por temperaturas que oscilarán entre los 36 y los 39 grados.