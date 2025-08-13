Page, optimista pero "con mucha precaución" ante los incendios activos en Castilla-La Mancha

Montaje de Emiliano García-Page con una imagen del incendio en Calera y Chozas (Toledo).

La ola de incendios forestales ha dejado por el momento dos muertos (un vecino de Tres Cantos y un voluntario en León) y mantiene este martes 14 focos activos en España que afectan a diez comunidades autónomas. Una de las regiones afectadas es Castilla-La Mancha donde el principal fuego se da en Calera y Chozas (Toledo) que ya ha sido perimetrado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado optimista aunque "con mucha precaución" ante la evolución favorable de los tres incendios activos en territorio castellanomanchego.

En un mensaje a través de su perfil en la red social X, Page ha querido agradecer el interés del Rey, Felipe VI, quien ha estado "pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales", ha asegurado.

Bomberos trabajan para sofocar el incendio de Calera y Chozas, a 13 de agosto de 2025, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha (España).

En sus buenas palabras, el presidente castellanomanchego ha dado las gracias a todos los servicios de emergencias "por su esfuerzo incansable" y ha mandado un mensaje de esperanza y apoyo al resto de zonas del país afectadas por el fuego.

Perimetrado el incendio de Calera y Chozas (Toledo)

El incendio forestal declarado este martes por la tarde en la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente a la localidad toledana de Calera y Chozas, ya ha sido perimetrado completamente por los profesionales del dispositivo de extinción.

La evolución favorable de las llamas ha permitido a primera hora de este miércoles levantar el confinamiento de los casi 5.000 vecinos del municipio. Además, se ha reabierto la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la CM-4130.

Incendio Calera y Chozas. Infocam

La circulación ferroviaria en el tramo entre Talavera de la Reina y Oropesa (Toledo) de la línea Madrid-Cáceres vuelve a funcionar con normalidad tras haber quedado interrumpida a primera hora de la mañana a consecuencia de este incendio.

El nivel de peligrosidad actualmente se encuentra en nivel 1 y un total de 9 medios terrestres y 40 efectivos sigue trabajando en la extinción. El fuego se originó en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado y ha quemado alrededor de 1.000 hectáreas.

"El perímetro está en general muy frío, aunque tenemos una serie de puntos calientes, como unas pacas de paja que continúan ardiendo y alguna infraestructura que todavía humea, donde están trabajando nuestros bomberos", ha explicado a mediodía el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar Aráez del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Nuevo incendio en Viso del Marqués (Ciudad Real)

El Infocam ha informado de un nuevo incendio en Castilla-La Mancha, esta vez en Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real. Hasta tres medios aéreos, diez terrestres y 63 efectivos se han desplegado para sofocar el fuego.

Nuevo incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

A las 14:40 horas del mediodía de este miércoles, el Infocam ha informado que se ha activado un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que se encuentra en situación operativa en nivel 1.

Además se ha procedido a cortar la carretera CR-504. En el lugar se encuentran cuatro medios aéreos, ocho terrestres y 44 efectivos.

Incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Infocam

El fuego de Navalmoralejo (Toledo) en nivel 0

El incendio forestal originado en Navalmoralejo (Toledo) ha descendido a situación operativa nivel 0 y por tanto se ha levantado el confinamiento de los municipios toledanos de La Estrella y Navalmoralejo.

Asimismo, se ha reabierto el tráfico de las tres carreteras que habían sido cortadas por las llamas: la TO-1197, desde el kilómetro cero al kilómetro 2,5; la EX-387 desde el km 22,91 al 37,1 y la CM-4100 a la altura de Azután (Toledo).

Incendio en Navalmoralejo (Toledo). Infocam

Un total de nueve medios terrestres y 45 efectivos continúan las labores para controlar el fuego que ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en la provincia de Cáceres.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), más 20 medios aéreos, 89 terrestres y 432 personas se han movilizado en este operativo. Su expansión a Extremadura obligó a desplegar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Controladas las llamas en Gamonoso (Ciudad Real)

A las 16.36 horas de la tarde del día de ayer se declaró otro incendio forestal en Gamonoso, perteneciente a Anchuras (Ciudad Real) que ya se encuentra controlado y en Nivel 0 de emergencias.

Desde anoche, 17 medios terrestres y 79 personas trabajan en extinguir por completo el fuego.