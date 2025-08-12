José Manuel Moreno, científico, explica su negro pronóstico sobre los incendios: "Cada vez serán más grandes"

España está en llamas. Miles de hectáreas están siendo calcinadas por los incendios forestales en los últimos días, con el fuego alentado por la ola de calor. En Castilla-La Mancha, medios aéreos y terrestres trabajan para controlar el incendio de Navalmoralejo (Toledo), un fuego de Nivel 2 que ya ha arrasado más de 3.250 hectáreas y ha obligado a evacuar a 100 vecinos y a confinar dos pueblos cercanos.

Una situación que se repite cada verano y que año tras año "va a ir a peor". Así lo ha augurado el catedrático emérito de la UCLM y miembro de la Real Academia de Ciencias, José Manuel Moreno, en una entrevista en RTVE.

Para Moreno, el cambio climático es principal responsable de los incendios forestales. "No es cierto que siempre haya hecho este calor, no ha sido tan intenso. Se da la receta perfecta para que haya incendios y en España tenemos combustible de sobra. Cada vez van a ser más grandes", ha alertado.

José Manuel Moreno, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre los incendios en España: "La gente piensa que siempre ha hecho este calor aquí. No, no es cierto. Es nuevo y es debido al cambio climático".



En plena ola de calor se producen "los más devastadores, porque las altas temperaturas secan el combustible y arde más fácil, originando incendios más intensos, grandes y difíciles de parar". "Si además hay viento, el cóctel está servido", ha afirmado el experto.

Prevenir y educar

Para Moreno, desde las administraciones hay que comenzar con una labor de educación y entrenamiento en zonas que están en grave peligro. "Los incendios son inevitables y hay que admitir el fuego en determinados ecosistemas. La gente tiene que estar informada y preparada", ha expresado.

Al respecto, ha criticado que en España se suele "ignorar el desastre y pensar que nunca va a ocurrir". "La gente que vive en zonas proclives a terremotos está preparada y en el caso de los incendios es exactamente igual", ha avisado.

Por último, ha instado a los gobiernos a educar y formar sobre los desastres desde los colegios. "Hay que formar y hablar sobre ello. En verano son los incendios, pero llegará otoño y vendrán las danas", ha sentenciado.