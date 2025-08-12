Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en alerta por tormentas y vientos fuertes durante la tarde de este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas amarillas por tormentas acompañadas por fuertes rachas de viento en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara para la tarde de este martes.

En el caso de Albacete, la situación afectará a la zona de La Mancha, Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa; mientras que en Ciudad Real, la zona en aviso será la de La Mancha.

En Cuenca, estarán en aviso por tormentas la Alcarria, la Serranía y La Mancha; y Parameras de Molina será la comarca afectada en Guadalajara.

Unos avisos que se unen a los que la Aemet había activado este martes por altas temperaturas, siendo naranja en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y amarillo en Guadalajara.

Cierre de parques en Albacete

Ante la previsión de tormentas con intensas rachas de viento, el Ayuntamiento de Albacete ha decidido cerrar los parques de la ciudad desde las 14 hasta las 22 horas de este martes.

Una medida que finalizará cuando se haya revisado el estado de los parques de la ciudad como medida preventiva.

Previsión del miércoles

De cara al miércoles, la Aemet activará alertas amarillas por altas temperaturas en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Asimismo, Guadalajara estará en aviso amarillo por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en Parameras de Molina.

Según la predicción, por la mañana estará nuboso o despejado, mientras que a partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución, que vendrá acompañada de chubascos y tormentas, de menor intensidad en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

No se descarta que los chubascos puedan ser localmente fuertes y con granizo en las provincias de Cuenca y Guadalajara y, menos probable, en los Montes de Toledo.

Las máximas irán en descenso, al igual que las mínimas en el tercio este y en los Montes de Toledo, sin sufrir cambios en el resto. El viento será flojo y variable, con probabilidad de rachas fuertes y yendo acompañando a las tormentas.