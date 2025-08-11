Los cinco pueblos de Castilla-La Mancha donde más calor hizo este fin de semana: se superaron los 42 ºC

Una mujer se abanica mientras pasa por un termómetro de calle que marca 42 grados. Salas EFE

La segunda ola de calor de este verano se hizo notar con fuerza este fin de semana en Castilla-La Mancha. Varios municipios de la región superaron con creces la barrera de los 40 grados.

Es más, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta naranja por altas temperaturas en Toledo y Ciudad Real y amarilla en el resto de provincias. Un aviso que se prolongará hasta este martes.

Hasta 42,2 grados marcó el pueblo más caluroso de la región este pasado sábado 9 de agosto. Se trata de la localidad de Oropesa (Toledo) que a las 18:10 horas batió el récord según los datos emitidos por la Aemet.

El ranking de los cinco municipios castellanomanchegos más calurosos de este fin de semana lo completan Almadén (Ciudad Real) que registró 41,9 ºC a las 16:20 horas de la tarde del sábado; le sigue la capital regional, Toledo, que llegó a las seis de la tarde del sábado hasta los 41,2 ºC.

Las dos últimas posiciones de este 'top 5' corresponden a La Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) con sus 40,7 grados alcanzados a las cuatro de la tarde del domingo y a Castillo de Bayuela (Toledo) que registró 40,4 grados a las 16:40 horas del sábado.

Menos de 12 grados de mínimas

Castilla-La Mancha es tierra de contrastes y diversidad, también en lo meteorológico. A pesar de esta intensa ola de calor, algunas localidades de la comunidad disfrutaron de noches frescas como en Nerpio (Albacete) donde los mercurios marcaron la mínima más baja del fin de semana: 11,3 grados.

En la provincia de Cuenca se ubican los otros cuatro municipios más "fresquitos". En Salvacañete se quedaron en 11,6 grados, en Mira (Cuenca) las mínimas fueron de 12,2, en Molina de Aragón registraron 13,7 ºC y 13,9 ºC en Beteta.

Previsión próximos días

Los cielos amanecerán poco nubosos o despejados este 10 de agosto aunque a partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución, más abundante en zonas de montaña del nordeste donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

Toledo y Ciudad Real llegarán hasta los 41 ºC el martes, las otras tres provincias rondarán los 37-39 grados. Las mínimas seguirán siendo muy elevadas, por encima de los 20 grados.

Ambos días, no se descartan chubascos dispersos que puedan ir acompañados de tormenta durante la tarde, más probables en el sistema Ibérico.

Ya el miércoles 13 de agosto, el calor dará un poco de tregua y se producirá un ligero descenso de las temperaturas. Las máximas caerán hasta los 34 grados en Cuenca y Guadalajara, 36 en Albacete y 39 en Toledo y Ciudad Real.