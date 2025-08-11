El Gobierno destinará 5,15 millones para renovar puentes, pasarelas y pasos peatonales de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para el mantenimiento de puentes, pasarelas y pasos peatonales de carreteras en Castilla-La Mancha por 5,15 millones de euros.

Una adjudicación que en total asciende a 20,5 millones de euros y también se extiende a comunidades como Castilla y León, Extremadura y Madrid.

El objetivo es reforzar la monitorización de puentes, pontones, pasarelas y pasos peatonales inferiores en las carreteras para preservar su mantenimiento y garantizar la seguridad vial.

Dividido en cuatro lotes, además del objetivo es reforzar la conservación de las estructuras con

procesos más ágiles y eficientes, los 5,15 millones para Castilla-La Mancha, Castilla y León recibirá 9,25, Extremadura 4,01, y Madrid 2,1.

Tres años

El contrato tendrá una duración de tres años con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses. Los fines son conservar las estructuras mediante la sustitución de aparatos de apoyo, adecuar sus sistemas de contención, reparar los sistemas de drenaje y sustituir o reparar las vigas en puentes.

Estos contratos se suman a otros dos contratos ya adjudicados para Aragón y Castilla y León Oriental y para Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Además, el Gobierno ha licitado el contrato para el mantenimiento de las estructuras de la RCE en Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja.