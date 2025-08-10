Situación de los cinco incendios de este fin de semana en Castilla-La Mancha: cuatro extinguidos y uno controlado

Hasta cinco incendios se han declarado este fin de semana en Castilla-La Mancha, cuatro de ellos ya han sido extinguidos mientras que el originado en La Huerce (Guadalajara) sigue activo aunque controlado.

Un medio y cinco personas siguen trabajando en las llamas del incendio forestal en Valdepinillos, entidad menor perteneciente al municipio de La Huerce (Guadalajara), que quedó controlado ayer a las 20:20 horas.

Resto de incendios, ya extinguidos

El incendio forestal declarado a las doce de la mañana del sábado en Almodóvar del Pinar, Cuenca, ha sido extinguido tras un despliegue de siete medios aéreos, 13 terrestres y un total de 108 personas que ha logrado sofocar el fuego pocas horas después.

El resto de fuegos declarados en el fin de semana, en Los Navalucillos (Toledo), Sevilleja de la Jara (Toledo) o Brazatortas (Ciudad Real) también se han dado ya por extinguidos.

INFOCAM ha informado que este domingo existe un riesgo extremo de incendios forestales en amplias zonas de las provincias de Toledo y Ciudad Real, y un riesgo muy alto en áreas del norte de Guadalajara, sur de Cuenca y el este de Albacete.

Este nivel de alerta se debe a las altas temperaturas, que oscilarán entre los 36 y 41 °C, y la escasa humedad relativa, inferior al 30 por ciento. Además, se prevé viento moderado del oeste, lo que incrementa la peligrosidad del fuego.