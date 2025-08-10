Dos provincias de Castilla-La Mancha en alerta naranja por calor extremo los próximos días: hasta 41 grados

La segunda ola de calor del verano seguirá derritiendo buena parte de España durante los próximos días. Este domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas por temperaturas extremadamente altas en toda Castilla-La Mancha y dos provincias de la región se encuentran en aviso naranja.

Toledo y Ciudad Real serán las zonas donde el calor azotará con más fuerza. En Ciudad Real, los termómetros alcanzarán los 40 grados en el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona.

También llegarán a los 40ºC, los municipios de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tajo, dentro de la provincia de Toledo.

El resto de la comunidad estará en alerta amarilla por calor que rondará entre 36 y 39 grados. Las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados en la mitad occidental.

Previsión próximos días

Los cielos amanecerán poco nubosos o despejados este 10 de agosto aunque a partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución, más abundante en zonas de montaña del nordeste donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

10/08 00:06 Avisos activos hoy y mañana en Castilla-La Mancha por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/svzibGIoRJ — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) August 9, 2025

Los avisos por altas temperaturas se extenderán el lunes y el martes de la próxima semana. Toledo y Ciudad Real llegarán hasta los 41º grados el martes, las otras tres provincias rondarán los 37-39 grados. Las mínimas seguirán siendo muy elevadas, por encima de los 20 grados.

Ambos días, no se descartan chubascos dispersos que puedan ir acompañados de tormenta durante la tarde, más probables en el sistema Ibérico.

Ya el miércoles 13 de agosto, el calor dará un poco de tregua y se producirá un ligero descenso de las temperaturas. Las máximas caerán hasta los 34 grados en Cuenca y Guadalajara, 36 en Albacete y 39 en Toledo y Ciudad Real.

De igual forma que el lunes y martes, se prevén chubascos con tormentas durante la tarde, sobre todo en el sistema Ibérico.