Ocho consejos de Protección Civil y Emergencias para sobrevivir a la ola de calor en Castilla-La Mancha

La segunda ola de calor del verano está subiendo los termómetros de toda la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que la situación podría extenderse hasta el próximo jueves 14 de agosto, llegando a 42 grados en muchos puntos del país.

En Castilla-La Mancha, la Aemet ha activado alertas naranjas en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara este sábado, mientras que ha puesto en aviso amarillo al resto de la comunidad. Unas alertas que se mantendrán los próximos días.

Por ello, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha publicado una serie de recomendaciones para sobrevivir a la ola de calor. Son las siguientes:

- Limite la exposición al sol.

- Manténgase en un lugar bien ventilado.

- Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.

- Beba frecuentemente agua o líquidos.

- Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.

- Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.

- Interésese por los niños, las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

- Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

Incendios forestales

Las altas temperaturas propician también los incendios forestales. Este sábado, casi toda Castilla-La Mancha está en aviso por riesgo muy alto. Por ello, Protección Civil y Emergencias han ofrecido consejos para prevenir los fuegos:

- Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.

- Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.

- Se recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos.

- Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

- Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.

- En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.

- En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.