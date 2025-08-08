CCOO Castilla-La Mancha exige una ley autonómica para fomentar la movilidad sostenible al trabajo

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha reclamado la aprobación de una ley regional que promueva la movilidad sostenible para los desplazamientos a los centros de trabajo. La iniciativa busca reducir el uso del vehículo privado, que representa el 68% de los desplazamientos laborales en la región.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo el 32% de las personas que se desplazan a diario en Castilla-La Mancha lo hace en transporte público, situando a la comunidad a la cola de España en este aspecto.

El sindicato destaca que el elevado uso del coche particular no solo contribuye a la contaminación atmosférica y acústica, causante de numerosas enfermedades, sino que también incrementa el riesgo de accidentes laborales en los trayectos hacia y desde el trabajo.

José Manuel Muñoz, secretario de Política Institucional y Desarrollo Territorial de CCOO Castilla-La Mancha, señala que la movilidad sostenible es clave para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, además de evitar desigualdades en el acceso al empleo.

Desigualdades

Muñoz advierte que la falta de vehículo privado reduce significativamente las oportunidades laborales de muchas personas, agravada ahora por el aumento de los costes asociados al automóvil, que impactan en el salario neto de los trabajadores.

Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de un diálogo social entre la Administración, empresas y sindicatos para implementar medidas concretas en la negociación colectiva.

CCOO se compromete a continuar impulsando propuestas y estudios que apoyen la creación de una ley autonómica que fomente la movilidad sostenible, recordando que el uso de transporte colectivo para trabajadores aún es muy limitado en algunos casos y que esta situación debe cambiar para proteger el planeta y la seguridad laboral.