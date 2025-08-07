Toledo, Ciudad Real y Cuenca estarán en alerta naranja este jueves: las zonas donde se alcanzarán los 40 grados

Castilla-La Mancha afronta este jueves uno de sus peores días de la ola de calor. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir de las 13 horas una alerta naranja en las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, un aviso que se extenderá hasta las 21 horas de la noche.

Ciudad Real será la peor parada, con temperaturas que podrían llegar a los 40 grados en La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona.

Una situación parecida a la de Toledo, con temperaturas que oscilarán entre 39 y 40 grados en la Sierra de San Vicente, los Montes y el Valle del Tajo.

Por último, la Serranía de Cuenca también estará en aviso naranja por calor de hasta 37 grados.

El resto de la comunidad estará en alerta amarilla por temperaturas que rondarán entre los 35 y los 38 grados.

Previsión del jueves

La Aemet ha previsto este jueves cielo poco nuboso o despejado aumentando con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde en el suroeste, donde no se descarta alguna tormenta aislada.

Las mínimas han ido en descenso durante la noche, excepto en los extremos este y nordeste donde han permanecido sin cambios o con un aumento ligero. Las máximas seguirán sin cambios o en leve ascenso.

Los vientos serán flojos y variables, localmente con intervalos moderados del sur durante la tarde.