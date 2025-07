La ONCE incorpora 79 empleados nuevos en Castilla-La Mancha: la plantilla supera los 3.100 trabajadores

El Grupo Social ONCE ha presentado su memoria de actividades de 2024 en Castilla-La Mancha.

La plantilla del Grupo Social ONCE en Castilla-La Mancha se ha incrementado en 79 profesionales en 2024, hasta los 3.107 empleados. La cifra incluye a los trabajadores que desempeñan su actividad en la ONCE, la Fundación ONCE e Ilunion.

El delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, ha agradecido los resultados obtenidos el pasado año y se ha felicitado por la buena marcha de los ingresos y la generación de empleo en la primera parte del año en curso.

Durante la presentación del Informe Valor Compartido 2024, la memoria anual del grupo, ha resaltado su compromiso con "aquellos sitios" de la región "donde es más difícil" generar nuevos puestos de trabajo; en Castilla-La Mancha, las zonas rurales y alejadas de las capitales de provincia.

La ONCE "forma parte del patrimonio de este país", ha señalado Hernández Yebra, quien ha recordado que para esta entidad el "dato más importante es el empleo".

Desde el Grupo Social ONCE han recordado su condición de cuarto empleador privado más importante del país. Tras incorporar a 5.000 personas más el año pasado, ya son 77.000 los trabajadores relacionados con la corporación en toda España.

En el caso de Ilunión, un grupo que celebra apenas diez años de vida -frente a los 86 de la ONCE-, se ha destacado su pujanza: en la comunidad autónoma hay 2.283 trabajadores adheridos a los 40 centros que tiene la empresa en Castilla-La Mancha.

Al respecto, Hernández Yebra se ha referido al caso de una lavandería en Huete (Cuenca), un centro de trabajo en el que se emplean 120 personas y que, muy probablemente, "será la factoría más importante en 40 kilómetros a la redonda".

"Estabilidad y seguridad"

Los sorteos de lotería de la ONCE suponen uno de los más visibles compromisos del grupo. Así, un total de 685 vendedores repartidos por la región distribuyeron el pasado año cupones por valor de 85,8 millones de euros.

Entretanto, hasta 49,2 millones regresaron al bolsillo de los habitantes de la región en forma de premios.

La ONCE ha ejemplificado la importancia de los sorteos en Sandra Godoy, una persona con trastorno del espectro autista que se felicita del "giro" vital que le ha supuesto su incorporación a esta entidad.

La concurrencia de esta dificultad ha supuesto una traba permanente para Godoy, a quien le resultaba "muy complicado mantener un puesto de trabajo" en sus anteriores desempeños.

Madre de dos hijos y divorciada, tiene su punto de venta en el Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo). Hace pocos meses, ha firmado un contrato indefinido que le ha blindado su futuro.

"El trabajo me ha dado estabilidad y seguridad, estoy muy agradecida", ha subrayado la toledana, emocionada al narrar las primeras vacaciones que pudo brindar a sus hijos el pasado año.

Ámbito educativo

Otro de los cometidos de la ONCE se centra en la calidad del servicio educativo que reciben las 299 personas con ceguera o discapacidad visual grave que cursan enseñanzas de diferente nivel en la región. El trabajo coordinado con sus profesores facilita las adaptaciones que estos alumnos necesitan.

Con motivo del bicentenario del sistema braille, la ONCE ofrecerá cursos sobre este lenguaje a partir de septiembre. La formación se extenderá durante cinco horas y se ofrecerá en las cinco provincias de la comunidad autónoma.