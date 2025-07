'Bro, de fiesta la violencia sexual no renta': Castilla-La Mancha sensibiliza contra las agresiones en fiestas de verano

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado una campaña institucional de sensibilización contra las agresiones sexuales cuyo objetivo es ahondar, especialmente entre la población joven, en la importancia del consentimiento en los momentos de ocio.

Con el lema 'Bro, de fiesta la violencia sexual no renta. Solo con consentimiento es OK', el Gobierno regional promueve una campaña a partir de la idea de que la violencia sexual no tiene cabida en las fiestas patronales y los eventos multitudinarios del verano.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere "enviar un mensaje directo a las personas más jóvenes de nuestra región, que se sientan interpeladas, porque también es responsabilidad de ellos".

La representante de la Junta ha recordado que "sin consentimiento no es deseo, es violencia". Simón ha lamentado las cifras que el machismo ha dejado en la región, datos que incluyen "una agresión sexual con penetración cada tres días", ha recordado.

Según Simón, se trata de una situación "insoportable" que convoca al conjunto de la sociedad a plantearse por qué la mitad de la población "vive con miedo de sufrir una agresión sexual".

La responsable regional de Igualdad ha añadido que la violencia "no es un problema privado, es un problema público y social".

Música y visibilidad

La canción Mira a tu alrededor, compuesta e interpretada por Itziar Gregorio junto a un videoclip grabado en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, es el principal reclamo de la campaña de verano contra la violencia sexual.

Se prevé que la pieza suene en fiestas, eventos y celebraciones de todo el territorio durante el verano. El deseo de la Junta es que se convierta en un mensaje de prevención en los entornos de ocio.

Más allá de los ideales de "sensibilización" y "prevención", la consejera ha señalado que la campaña se concibe como una acción de "política pública al servicio de una sociedad más segura, más consciente e igualitaria".

Entre las acciones previstas dentro de la campaña, el Gobierno regional, en colaboración con la Federación Regional de Hostelería y Turismo, distribuirá 1,3 millones de servilletas con el lema y los teléfonos de atención a víctimas (016 y 900 100 114) en bares y restaurantes.

Además, se distribuirán 20.000 pegatinas con un código QR que enlaza al videoclip.

La Puebla de Montalbán

Simón ha contado que la Junta de Comunidades no ha recibido ningún aviso procedente de La Puebla de Montalbán (Toledo), donde su Ayuntamiento ha denunciado dos casos de sumisión química. "No se han puesto en contacto con ningún servicio del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha indicado.

En todo caso, la Administración regional prevé un próximo acercamiento a los hechos. "Nos pondremos en contacto con ellos", ha remarcado Simón.