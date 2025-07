Núñez dice que Page "no está a la altura" de Castilla-La Mancha y le pide desbaratar el plan de financiación singular

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García-Page "dejar el teatro" y defender a Castilla-La Mancha porque "no está a la altura" de lo que requiere la región.

Así se ha pronunciado Núñez en una rueda de prensa en Puertollano (Ciudad Real), en la que ha estado acompañado por la vicesecretaria nacional, Carmen Fúnez, el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde y la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández.

Núñez ha criticado al PSOE de Castilla-La Mancha por "no estar a la altura" de lo que requiere nuestra región. "Hoy Page no está a la altura de los ciudadanos a los que ha jurado representar ya que por culpa de los ocho diputados en el Congreso de los Diputados, los castellanomanchegos están viendo cómo empeora su sanidad, su educación o su protección social".

Según Núñez, "prestar unos servicios sociales de calidad, prestar una atención a nuestros mayores de calidad, poder tener una cobertura asistencial en la atención a los mayores en las residencias, en las viviendas tuteladas, en los centros de día requiere de financiación".

Desde el PP han advertido de que "sin una buena financiación es imposible mantener una buena atención: Castilla-La Mancha está infrafinanciada, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones".

Núñez ha recordado que no se puede plantear una mejora de la financiación, si "es justo lo contrario" lo que está planteando el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que ha pactado Sánchez con la Generalitat de Cataluña es meterle la mano en la faltriquera a todos los castellanomanchegos para que el dinero de nuestros paisanos acabe en manos del separatismo catalán y eso no puede suceder".

Respecto a esa idea, ha advertido que es aún más grave que esto se permita con los votos de ocho paisanos. El líder regional del PP ha descartado que la llamada a los diputados sea una invitación al "transfuguismo". No obstante, ha recordado que los representantes en la Cámara Baja "son de la máxima confianza de Page".

"Basta ya de teatros, basta ya de decir una cosa para hacer justamente la contraria, basta ya de querer engañar al conjunto de los castellanomanchegos para ver si con eso Page puede aminorar su pérdida de votos", ha proclamado.

Defensa de la gestión del PP

Entretanto, Núñez ha asegurado que no hasta que no haya un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo "no va a volver el sentido de Estado, la gestión eficaz, el sentido común, la política de altura, esa que trata de beneficiar siempre al interés general y que piensa en los ciudadanos con eficacia y con gestión".

Por eso, ha apostillado, que es urgente que haya unas elecciones generales, "para que el presidente Feijóo alcance el Gobierno de nuestro país y devuelva la dignidad y el sentido de Estado a nuestro país".

Al mismo tiempo, ha señalado a Puertollano como "un ejemplo de que las políticas del PP funcionan. Puertollano es ejemplo de la buena gestión, de la gestión cercana y de la gestión eficaz".

Según Núñez, la ciudad "ha recuperado la alegría, el brillo y la ilusión de sus habitantes gracias a un alcalde y un Gobierno municipal ambicioso, sensato y con una altísima capacidad de gestión", un Ejecutivo que tiene a Miguel Ángel Ruiz como alcalde.