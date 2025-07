Un grupo de simpatizantes de Pedro Sánchez insulta a Page a su llegada a Ferraz: "Facha, miserable"

Emiliano García-Page ha sido recibido este sábado en la sede del PSOE con gritos de "facha", "fuera", "miserable" o "sinvergüenza". En un ambiente tenso a las puertas de Ferraz, un grupo de medio centenar de simpatizantes de Pedro Sánchez ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha por sus posturas críticas con la dirección del partido.

A su llegada al Comité Federal, mientras era increpado por varias personas que ha denominado como "de derecha y de ultraderecha, además de algunos piquetes de la casa, domésticos", Page ha pedido a la dirección del partido "salidas y soluciones".

Solo así, considera, se puede comenzar a superar la grave crisis interna y reputacional desatada por la presunta trama de corrupción que mantiene en prisión provisional al último secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y bajo investigación judicial a su antecesor, José Luis Ábalos.

Estos gritos no son porque haya llegado Vito o Negre a Ferraz, aunque pudiera parecerlo. Le estaban gritando miserable, sinvergüenza y traidor a Emiliano García Page pic.twitter.com/toJSvGIezX — Leticia Ortiz (@leti_ortiz) July 5, 2025

A las puertas de Ferraz, Page no ha querido contestar si pedirá la dimisión de Pedro Sánchez durante su intervención en el Comité Federal, pero ha avanzado ante los medios de comunicación: "Vengo a escuchar salidas, no escapatorias ni vías de escape. La dirección tiene que entender que si no ofrece salidas y soluciones, obviamente forma parte del problema".

Una apelación directa al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el barón castellanomanchego quiere "escuchar" durante la celebración del Comité "para ver qué salida ofrece".

Page ha advertido de que esta "crisis" que afecta al partido, que ha definido como "la más seria en toda la democracia", no podrá superarse bajo ningún concepto "metiendo la cabeza debajo del ala o poniendo paños calientes". "Si esa es la mejor salida, lo que queda por venir siempre será peor de lo que ya tenemos", ha advertido.

En la misma línea, ha defendido que es "momento de tener mucha generosidad" y de tener "altura política". "De saber y recordar que por muy importantes que sean los dirigentes, lo son mucho más el partido, su historia y todo lo que hacemos por la gente más humilde", ha añadido.

¿Más casos?

Además, el también secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha espera salir del Comité Federal "con la garantía y certeza de que no hay más" casos de corrupción y de que "aquí se ha acabado la situación".

Y ha argumentado que "el PSOE no puede considerar valorar corrupción al peso" y que "no vale con tener un poco menos que el PP".

Francisco Salazar

Sobre la renuncia de Francisco Salazar a su cargo de adjunto en la Secretaria de Organización tras las informaciones en las que varias mujeres le señalan por acoso y "comportamiento inadecuado", Page ha dicho que se ha enterado de los medios.

"De casi todo me entero por los medios. De todos los nombramientos, de todas las decisiones, de todo lo que va pasando", ha reconocido en lo que se ha entendido como una crítica al funcionamiento interno y a la cortesía orgánica del PSOE bajo la batuta de Pedro Sánchez.