El PP critica la "censura" parlamentaria del PSOE de Page: "Gallito ante las cámaras y gallina en las Cortes"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado que "la censura ha llegado a Castilla-La Mancha" tras lo ocurrido en la sesión plenaria celebrada este jueves en las Cortes regionales.

A juicio de los 'populares', el presidente del Parlamento autonómico, el socialista Pablo Bellido, "censuró reiteradamente" a la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, retirándole la palabra "cada vez que abordaba temas relacionados con la corrupción del PSOE y la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez".

"No se puede aceptar que se imponga a la oposición de qué puede hablar y de qué no. No se puede permitir que se coarte la libertad de expresión del principal partido de la oposición en función de los intereses del Gobierno", ha defendido Hernández durante una rueda de prensa ofrecida en la sede regional del PP.

La portavoz 'popular' ha señalado que "ayer vimos un intento claro de silenciar cualquier crítica, especialmente sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y al propio Gobierno de Sánchez".

"Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, pero lo de ayer en las Cortes fue especialmente grave. A la misma velocidad que Emiliano García-Page intenta parecerse a un antisanchista en televisión, su entorno más cercano en nuestra comunidad autónoma aplica las mismas tácticas del sanchismo más rancio", ha afirmado.

Carolina Agudo intervino este jueves en el pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Además, ha acusado al PSOE de impedir la votación de varias iniciativas presentadas por el PP, entre ellas una propuesta de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una defensa de la libertad de prensa y la solicitud de elecciones generales.

"Mientras Emiliano García-Page habla en medios nacionales sobre Sánchez y su corrupción, en las Cortes que preside en Castilla-La Mancha prohíbe que se debata y vote sobre esos mismos temas. Es un ejercicio claro de hipocresía y de censura institucional", ha denunciado.

Hernández también ha dirigido duras palabras contra el presidente autonómico, a quien ha calificado como "el primer cobarde de España". "Muy gallito ante las cámaras, pero muy gallina en las Cortes, donde realmente debería dar la cara. Se refugia en los titulares, pero cuando llega la hora de actuar, se esconde", ha declarado.

Por último, ha exigido respeto al debate parlamentario y ha reclamado "defensa de la libertad de expresión", al tiempo que ha advertido que "los castellanomanchegos no pueden seguir gobernados por un presidente que antepone los intereses de su partido y su imagen personal a la transparencia, la democracia y el interés general de la región".