El PP pide a Page "rotundidad" frente a Pedro Sánchez en las instituciones: "Lleva una semana escondido"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha indicado que "se cumple ya una semana desde que el presidente regional, Emiliano García-Page está escondido".

"Ni siquiera ha dado explicaciones del escándalo de los contratos troceados de su Gobierno", ha expresado en relación a las informaciones de que Koldo García trató de lograr "el visto bueno" del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha a través del empresario y presidente de Europlataforma de Carga, Antonio Vereda del Abril, para una supuesta adjudicación que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Agudo ha pedido a Page "rotundidad" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "los casos de corrupción que le salpican en su entorno más cercano".

"Page estará preparando su vuelta a los platós y hacer alguna entrevista pactada en un medio en el que se encuentre cómodo para dar esos titulares que tanto le gustan. Hace falta rotundidad y no entrevistas cómodas en las que pueda dar titulares llamativos pero vacíos de contenido", ha expresado.

Por ello, ha cuestionado a qué se debe el "silencio cómplice" durante tantos días del socialista castellanomanchego cuando estamos viviendo una situación "tan grave". Y ha pedido "rotundidad" también en los órganos internos del PSOE, en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados, "donde Page tiene ocho votos de sus diputados para hacer caer a Sánchez".

"Si Page no sale a anunciar que con sus votos en el Congreso va a hacer caer a Pedro Sánchez, mejor que no salga, siga callado y escondido allá donde esté. Si no, será uno más de tantos socialistas que lo sabían y que están tapando lo que hacen los suyos", ha sentenciado.

El PSOE pide "limpiar la política"

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado la necesidad de "dejar limpia la política de casos de corrupción". Y ha afirmado que está "en una situación muy compleja, que exige una gran reflexión dentro del partido en el Comité Federal del 5 de julio en Sevilla".

Así lo ha expresado el secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, mostrando "preocupación por los casos de corrupción detectados, que son de una gravedad tremenda".

Mora ha invitado a "hacer una reflexión en conjunto" sobre la situación y "dejar limpia la política de corruptos". "No solo lo digo por el PSOE. Hay que dejar limpia la política de casos de corrupción y hay que dejar limpia el conjunto de la sociedad de aquellos que pícaramente también actúan, ya que no habría gente que se corrompe si no hubiese corruptores. Y contra eso hay que actuar también", ha afirmado.

Sobre las explicaciones de Pedro Sánchez, Mora ha indicado que "para unos puede parecer suficiente, para otros insuficiente, pero en el ámbito en el que se dan no dejan de ser muy complejas".

Por último, acerca del rechazo del PP a presentar una moción de censura, ha opinado que "los 'populares' no se atreven a presentarla porque llevan el lastre detrás". "El problema no es la moción de censura, el problema es Vox", ha sentenciado.