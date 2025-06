Jornada de paros de los funcionarios de Extranjería en Castilla-La Mancha para reclamar más personal

Los funcionarios de las oficinas de Extranjería de las cinco provincias de Castilla-La Mancha han secundado este lunes una nueva jornada de paros para denunciar el colapso del sistema tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.

La protesta ha sido impulsada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y ha tenido seguimiento en Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca y Guadalajara. En concreto, piden más plantilla, mejores condiciones económicas y una solución urgente a la sobrecarga de expedientes.

Desde CCOO expresan que "se ha triplicado el número de trámites iniciales en toda España, pasando de 50.000 a 150.000, lo que está provocando un colapso en las oficinas de extranjería de la región".

Según detalla el sindicato, solo en Castilla-La Mancha los expedientes iniciales han aumentado de 496 a 1.140 desde la entrada en vigor del reglamento el pasado 20 de mayo. El nuevo reglamento ha flexibilizado los requisitos para legalizar la situación de las personas migrantes, acortando los plazos de arraigo y facilitando el acceso a permisos de residencia y trabajo.

"No estamos en contra de la reforma, pero no se ha contado con los funcionarios que deben tramitar los expedientes. Si no se refuerzan las oficinas, el sistema va a colapsar", ha expresado Joaquín García Poblete, responsable de la Administración General del Estado por CCOO en Ciudad Real.

Según García Poblete, la situación no solo afecta a los empleados públicos, sino también a miles de personas que buscan regularizar su situación y a los empresarios de sectores estratégicos como el campo o la construcción, que dependen de esta mano de obra.

Agravio salarial

Asimismo, desde CCOO han denunciado "un agravio salarial entre funcionarios del mismo grupo, ya que un trabajador en Extranjería puede cobrar 350 euros menos que otro en la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo aprobado la misma oposición".

"A todo ello se une la falta de personal que cubra las vacantes disponibles. Si no hay avances en la negociación con el Ministerio, las movilizaciones continuarán. Esto no se arregla solo con voluntad política, sino con recursos reales", ha sentenciado.