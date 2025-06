Koldo García le dijo a Santos Cerdán que disponía de una oferta para trabajar en el aeropuerto de Ciudad Real

Koldo García aseguró a Santos Cerdán en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que le habían "ofrecido ser director de seguridad del aeropuerto de Ciudad Real".

El entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señaló, ante quien se desempeñaba en aquel momento como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, una posibilidad que la investigación no menciona más.

"Me han ofrecido eso", contó al recién dimitido secretario de Organización de los socialistas. Además, el navarro también refirió un posible desempeño laboral "como relaciones públicas, como relaciones institucionales".

La comunicación en la que se aludió al aeródromo de la capital manchega se produjo el 21 de enero de 2021. El aeropuerto de Ciudad Real, inaugurado a finales de 2008, sirve como hangar y taller de reparación de aeronaves. Además, algunos vuelos privados operan desde esta infraestructura.

La referencia a este enclave, la mención que se hace de "Pepe Bono" y el papel de Daniel Fernández Menéndez, un empresario que desde 2023 reside en Toledo, son los principales vínculos de Castilla-La Mancha con el informe 96/2025 elaborado por el Instituto Armado.

Durante la conversación, García deslizó la posibilidad de dejar de ser "intermediario" entre las empresas y la administración pública.

"Ni he pedido un duro, no me he quedado con ningún duro, soy muy feliz con lo que tengo", le espetó. "Para que desconfíes de mi persona, yo prefiero marcharme", agregó segundos después.

"He recibido 450.000 de la primera tanda, que son tres contratos y 50.000 de los dos últimos contratos. Y, luego, me dieron 70.000 que era de la indemnización por la parte de la bajera, que 570.000 […] esas son mis cuentas", narró.

Durante el intercambio dialéctico entre ambos, García presumía del respaldo brindado a las pequeñas empresas que pretendían optar a los concursos para la ejecución de las obras públicas y mostraba su deseo de que concurrieran como UTE (Unión Temporal de Empresas). "A ver si se juntan y que ganen, para ayudar a unos y a otros, que me piden mil favores distintos", contó.

Además, las palabras del asesor de Transportes en aquella conferencia telefónica confirmaron su papel de enlace. "Aquí han pasado 47 empresas, a todas las he ayudado", añadió. "Me han regalado gulas, champán, vino, un jamón, es verdad que he recibido regalos de ellos", admitió García durante su charla con Cerdán.

Otras menciones

García grabó diferentes conversaciones telefónicas mantenidas entre 2019 y 2023. El material, incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, ahonda en las relaciones entre los diferentes miembros de la supuesta trama de corrupción que salpica al PSOE.

"A mí me han prometido ganar cuatro mil pavos y, si no, José seguro que buscará un sitio para mí", le dijo García a Cerdán. Parece lógico pensar que alude a Ábalos, su jefe directo.

En paralelo, García habla, aunque sin especificar, de algo que "comenté a María [Gámez], la directora general de la Guardia Civil".