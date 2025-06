El nuevo mapa de Óscar Puente deja sin autobús a 88 pueblos de Castilla-La Mancha e indigna a la Junta

La Junta de Comunidades se opone a la eliminación de 88 paradas de autobús repartidas en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete correspondientes al corredor que comunica las ciudades de Madrid y Valencia.

Según el nuevo planteamiento diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el conocido como Corredor 12 suprimirá los actuales apeaderos de 57 localidades de la provincia de Guadalajara, de 22 municipios conquenses y de otros nueve pueblos de Albacete.

Además, el mapa concesional esbozado reduce tanto el número de rutas como de paradas en el conjunto del país. En el caso de la comunidad autónoma, el territorio afectado se corresponde con la franja oriental del territorio regional.

La portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado miércoles la intención de la Junta de presentar alegaciones a un proyecto ahora en periodo de exposición pública.

"No se pueden quitar de un plumazo las paradas que afectan a numerosos municipios de la región", lamentaba Padilla. Pero el temor por los pueblos "descolgados" no se circunscribe a la Junta, sino que recorre a las diferentes administraciones. Además del Ejecutivo autonómico, las diputaciones de Guadalajara y Cuenca también han recurrido el plan del Gobierno central.

Desde el Gobierno regional lamentan que la iniciativa se haya lanzado sin consenso y con opacidad sobre la financiación. Castilla-La Mancha prevé una inversión de hasta 13 millones de euros para asumir los servicios que el Estado pretende dejar de costear. Ese dinero permitiría cubrir el déficit de las empresas adjudicatarias de la licitación.

Ineficiencia

Fuentes de la Consejería de Fomento han relatado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CASTILLA-LA MANCHA su pesar porque desde el Ministerio que dirige Óscar Puente se priorice "un sistema basado en los trasbordos y los nodos con la incomodidad de que eso supone".

Además, rechazan que los supuestos ahorros de tiempo que el plan contempla "no se materializarán por la necesidad de coordinación".

La eliminación de paradas en las rutas establecidas obligará al viajero a coger otra ruta previa con antelación suficiente para poder conectar en el nodo más próximo, una realidad que cuestiona los beneficios referidos por Transportes.

Mayor coste

Asimismo, en el departamento que encabeza Nacho Hernando aseguran que los costes conjuntos que Ministerio y las comunidades autónomas tendrán que afrontar superarán los niveles actuales, precisamente por el incremento de "las expediciones que serán necesarias para las conexiones de los nodos".

Al respecto, desde la Junta reclaman a la Administración central la necesidad de contar con "la financiación suficiente para asumir el servicio y prestar los tráficos". Desde la Junta urgen a adaptar "a nuestro método" el cálculo de compensación que se aplica en contratos ya vigentes para que jurídicamente tengan continuidad.

Asimismo, exigen que el futuro contrato de licitación fije los horarios de las rutas para coordinarlos "con nuestra red y dar servicio a los usuarios que deben conectarse al corredor en cuestión". Fomento afea que el anteproyecto publicado "no existen horarios, solo el número de frecuencias".

Trayecto extra

El nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros redunda en la contradicción del trayecto extra. "En el momento en que una expedición no coja viajeros en un municipio, no se podrá afirmar con certeza que ese usuario no iba a hacer un viaje intercomunitario: al contrario, se le estará negando esa posibilidad y obligándolo a realizar otra expedición", añaden desde Fomento.

El pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados, con la abstención de PSOE y Sumar, aprobó una proposición no de ley del PP para exigir a Transportes elaborar un nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera en colaboración con las comunidades autónomas.

En noviembre de 2024, los representantes del PP por la provincia de Toledo en el Senado denunciaron una iniciativa que amenaza la movilidad en casi un millar y medio de localidades españolas y que se ceba con las zonas vaciadas, envejecidas y que disfrutaban de menos servicios disponibles.