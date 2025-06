Núñez acusa a Page de ser "actor secundario del sanchismo" y llama a manifestarse este domingo en Madrid

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado contra Emiliano García-Page, a quien acusa de ejercer como "actor secundario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que define como "las representaciones teatrales del sanchismo".

Así lo ha expresado en un artículo de opinión en el que subraya que la situación política actual "no va de siglas". "Casi me atrevería a decir que no va de política, a pesar de que va implícita en ello. De lo que sí estoy seguro es que va de dignidad y va de España", escribe el líder del PP castellanomanchego.

En su texto, Núñez plantea una dicotomía entre "corrupción o democracia" y denuncia un modelo político que, en su opinión, se basa en "mentir y manipular para beneficio propio". "Esto va de decir, alto y claro, 'NO' a lo que implica esa expresión de nuevo cuño, el 'sanchismo'", ha añadido.

Critica también que "los españoles viven pendientes de un serial" con una "cascada de informaciones" difíciles de seguir, y que forman parte de "una trama compleja de favores, intermediarios, tráfico de influencias y, en algunos casos, ataques al correcto funcionamiento de la democracia".

"El sainete Leire-Aldama es la gota que colma el vaso del daño que está haciendo el socialismo de Sánchez a nuestro país", afirma Núñez, y añade que "como no puede ser de otra forma, tiene un actor secundario como es Page que no pierde oportunidad para tener su propio papel en las representaciones teatrales del sanchismo".

Paco Núñez sostiene que "la cloaca sanchista apesta" y llama a la movilización ciudadana: "Por eso hace falta elevar la voz, salir a la calle, tomar el pulso y demostrar que no estamos dispuestos a seguir gobernados por un partido totalmente colonizado por los personajes oscuros, por las tramas presuntamente mafiosas y por un escándalo al día".

Así, el presidente del PP castellanomanchego concluye su artículo convocando a los ciudadanos a participar en la manifestación organizada por su partido. "Te cito el próximo domingo, 8 de junio, a las 11 de la mañana en Madrid, en la Plaza de España, donde los demócratas españoles nos pondremos del lado de la democracia y contra la mafia que nos abochorna a diario. Yo estaré, ¿y tú?", se pregunta.