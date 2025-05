Page respalda el trabajo de los cuerpos policiales que han sido "injustamente atacados" por un bulo sobre la UCO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respaldado de forma explícita la labor de los cuerpos policiales "que se sienten injustamente atacados por los medios de comunicación".

El jefe del Ejecutivo regional se ha dirigido con estas palabras de adhesión a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil presentes en el acto institucional del Día de la Región, celebrado en Albacete.

La alusión de Page se ha producido horas después de que la ministra portavoz, Pilar Alegría, haya dado por bueno un mensaje manipulado y difundido por el diario El Plural en el que un agente amenazaba con emplear un artefacto explosivo contra Pedro Sánchez.

En paralelo, Page ha proyectado "el apoyo de todos los que aquí estamos" al Poder Judicial y al conjunto de la justicia en España. Los jueces y magistrados también se han convertido en el centro de los ataques de determinados partidos y medios de comunicación.

Según Page, la tensión política existente tiene como origen "la sola política", dado que el ambiente de crispación no va, en esta ocasión, "acompañado de crisis económica". En cualquier caso, el presidente castellanomanchego ha lamentado que "el mayor porcentaje del frentismo que vivimos es fingido e interesado".

La prolongación de un clima adverso preocupa al barón regional. "A los políticos ya no nos busca la gente para ofrecer esperanza", ha asegurado.

"El que más tiene, más paga"

Durante su discurso, Page ha remarcado su oposición al "privilegio" que supondría un sistema de financiación diferenciado para Cataluña. "Defiendo como socialista lo mismo que en la renta: el que más tiene, más paga".

La intención del jefe del Ejecutivo es que la financiación autonómica sea uno de los asuntos que se aborden en la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona.

El cónclave reunirá en la capital catalana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los responsables autonómicos. Ante la cita, Page ha recordado el principio de solidaridad que la Constitución "establece" entre los ciudadanos.

"Los territorios cobramos, pero no pagamos impuestos; no tenemos riqueza propia, la riqueza es nacional" ha insistido. "No estamos dispuestos al privilegio o el cupo".

Page ha definido a Castilla-La Mancha como "una región limpia, clara, sin complejos y evidente". Asimismo, ha apuntado su propósito de mantenerla aislada del clima que caracteriza la lucha partidista en España ahora. "Intentamos que la región esté a salvo del frentismo, estéril y provocado, que hoy se vive en la política nacional".

Apenas un par de días después de materializarse, Page se ha felicitado por la aprobación, con el consenso de los dos grandes partidos, PSOE y PP, de la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía. "Hemos conseguido que el proyecto sea de todos porque gobernar nunca puede ser contra nadie".