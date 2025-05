Page contrapone el "sentido común" del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha con la "enferma" política española

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que la política española esté "muy enferma" y ha pedido aplicar el "sentido común" y el "recuerdo de la España que ha funcionado", como han hecho las Cortes regionales para aprobar la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía con un pacto entre PSOE y PP.

Durante su intervención en la presentación del proyecto de remodelación del centro histórico de Cuenca, Page se ha referido a la situación nacional, un escenario del que ha lamentado la presencia de una "enfermedad" de la política que "no es solo por culpa de una persona o de un partido".

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque "sea noticia el sentido común, la coherencia e incluso que pueda ser noticia un pacto entre el PSOE y el PP". Al respecto, Page se ha preguntado por las razones de un olvido generalizado sobre una situación que era "frecuente y normal para los temas trascendentes".

Page ha defendido que el entendimiento entre las dos grandes formaciones políticas de alcance nacional ha permitido a España "dar el salto" desde 1978 a partir de "los grandes acuerdos de fondo". La entente bipartita contribuirá a "ofrecer perspectiva, soluciones en la medida de nuestras responsabilidades".

El jefe del Ejecutivo regional ha ensalzado el modelo que la comunidad autónoma ha brindado "a esta España falta de ejemplos edificantes" al haber logrado aprobar "mucho más que un Estatuto, porque renovamos un compromiso con España, con la Constitución y con nuestra tierra".

Además, ha añadido que las Cortes regionales aplicaron "una cierta dosis de recuerdo de esa España que durante mucho tiempo ha funcionado, y de la que creemos que tiene que ser la España de mañana y de pasado mañana", y ha apuntado que este compromiso ha permitido reforzar "la centralidad" de Castilla-La Mancha.

No obstante, Page ha remarcado que aunque la Junta no tiene competencias en todo "realmente nos terminamos ocupando de todo, de lo que es nuestro y de lo que no lo es", y ha señalado cómo la cercanía que les impulsa deviene en "dureza". Según Page, "estar cerca de los problemas hace que mucha gente piense que somos los culpables de los mismos".

Horquilla de diputados

Para el presidente regional, pese a las dificultades para llegar a un acuerdo con el PP, la importancia radica en haber sacado adelante la reforma con "el mayor consenso posible" del Parlamento autonómico a pesar de que el PSOE tenía los votos para hacerlo en solitario.

Al mismo tiempo, ha reiterado su compromiso de hacer lo mismo con la reforma electoral. "No vamos a plantear de ninguna manera, porque ya lo sufrimos en el pasado, una reforma electoral a modo de cortinilla tramposa", ha sentenciado el presidente regional.