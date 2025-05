Feijóo avala a Núñez de cara a las autonómicas de 2027: "Pretende ser el alcalde de toda Castilla-La Mancha"

Si a estas alturas alguien albergaba alguna duda sobre la confianza que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene depositada en su barón castellano-manchego, Paco Núñez, igual este martes se le ha empezado a disipar tras los halagos que el líder 'popular' ha brindado a su responsable autonómico.

"Me asombra que pretende ser el alcalde de toda Castilla-La Mancha", ha asegurado Feijóo, quien se ha encargado de presentar a Núñez antes de su intervención en Nueva Economía Fórum. Entre sus habilidades ha destacado una "excelente capacidad de trabajo" que le permite "estar en todos lados" y su "cercanía con la gente". "Si ha habido un vecino con el que no ha hablado es porque el vecino no ha querido", ha bromeado.

Unas palabras que han sonado a confirmación oficiosa del líder nacional hacia Paco Núñez como candidato del PP para optar a la Presidencia de Castilla-La Mancha por tercera vez consecutiva en las elecciones autonómicas de 2027 y que han sido pronunciadas instantes antes de que el barón castellano-manchego confirmara que se siente "más fuerte, ilusionado, con más ganas y ambición que nunca" para que dentro de dos años "por fin se produzca un cambio en Castilla-La Mancha".

Precisamente, en el "nada fácil cargo de ser líder de la oposición en Castilla-La Mancha", Feijóo ha recordado que en las elecciones autonómicas de 2023, Paco Núñez "tuvo la presidencia durante casi todo el escrutinio" -siempre y cuando hubiese contado con el apoyo de Vox- pero que al final "el balón pegó en el poste y salió fuera".

Pese a esa circunstancia, ha ensalzado que al día siguiente "se levantó y se puso a trabajar, con más ilusión si cabe, para acercar el cambio en Castilla-La Mancha".

El líder nacional del PP también ha desvelado que cuando su barón castellano-manchego le ofreció la posibilidad de presentarle en este foro, no conocía la noticia de la convocatoria del Congreso Nacional de su partido. Pese a ello, ha asegurado que aceptó la proposición porque "ninguna contingencia debe privar a los españoles de ver que un líder nacional de un partido habla bien del líder regional de un partido de su comunidad y viceversa".

Recado a Page

Durante su alocución, Feijóo también ha dedicado buena parte de su tiempo a relatar todos los frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez y su Gobierno, y que provocan "un grave deterioro político y social" en España.

Frente a esta circunstancia, ha lamentado que "el PSOE persista en su sumisión". En este sentido, ha criticado la postura de quienes desde dentro de este partido "callan ante tanta degradación" y también de los que "hablan y no dicen nada".

Un dardo que sin decir su nombre apuntaba al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien tantas veces el PP ha pedido que "parase" leyes como la de Amnistía con los votos de los ocho diputados que el PSOE regional tiene en el Congreso de los Diputados.