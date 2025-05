Una sentencia del Supremo obliga a aplicar de forma inmediata los caudales máximos en el Tajo

En pleno debate nacional sobre el trasvase Tajo – Segura, el Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia que obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) a establecer de forma inmediata los caudales ecológicos máximos en todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas, entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Se trata de la sexta sentencia judicial que obliga al cumplimiento de los caudales ecológicos y la primera desde la aprobación del borrador del Real Decreco con las nuevas normas de explotación la pasada semana.

Al respecto, la sentencia pide que se apliquen los caudales máximos establecidos para el horizonte 2027 y quede sin valor el plan escalonado por años que comenzaría este 2025, con una progresión en 2026 y 2027.

Da por bueno el escalonamiento en tres años de caudales hasta 2027 en tramos no amparados por figuras de protección, pero no en las masas afectadas por zonas protegidas de hábitats y especies en las que no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares. Es el caso del 100 % de las 13 masas de agua de tipo río comprendidas entre Bolarque y el embalse de Valdecañas.

Los trabajos que han llevado a la sentencia han sido sufragados por los movimientos sociales de las plataformas y colectivos ambientales de la Red del Tajo y de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

"El Supremo sentencia, sencillamente, que la prórroga a 2027 de los caudales del Tajo vulnera la normativa europea de Aguas. El MITECO debe implementar desde hoy mismo los caudales ecológicos que postergó a 2027 en el Eje del Tajo. Debe quedar sin valor la modificación y el borrador del Real Decreto para 2025 sobre las reglas de explotación", han pedido desde Red del Tajo.

La Junta cree que "no es suficiente"

Las nuevas reglas de explotación del trasvase prevén un recorte en casi la mitad de los envíos de agua al Levante con el horizonte puesto en 2027. Sin embargo, a la Junta de Castilla-La Mancha tampoco gustó que se planté una progresión anual, con un borrador que "solo contempla el año 2025 sin asegurar lo que ocurrirá en 2026 y 2027".

Además, la mayor disputa es la norma para trasvasar cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentren en nivel 3, que se activa con unos niveles en Entrepeñas y Buendía que varían mensualmente. En este caso, el trasvase pasa a ser automático, siendo de 11 hm³ en 2025, de 10 hm³ en 2026 y de 9 hm³ en 2027.

Este hecho no convence al Gobierno regional, ya que hasta ahora era la Comisión de Explotación del trasvase quien proponía el envío mensual y, después, debía ser aprobado por el Consejo de Ministros. "No nos gusta la posibilidad de que haya un límite a la regla de nivel 3. La solución es establecer el desembalse de referencia y unos criterios que adapten las reglas de explotación al cambio climático", expresó la pasada semana la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Unas críticas que van en la línea con las protestas de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, que definió las nuevas reglas como "insuficientes y preocupantes", ya que no representan "una mejora sustancial respecto a la gestión actual, especialmente en el contexto de cambio climático".

Según los análisis técnicos de los expertos de la Cátedra, la nueva propuesta "perpetúa la estrategia de mantener bajos niveles en los embalses para maximizar el volumen trasvasable a corto plazo, sacrificando la capacidad de regulación a medio y largo plazo".

El Congreso opta por no blindar el trasvase

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el Congreso de los Diputados tumbó este mismo martes la proposición de ley de la Asamblea de Murcia que perseguía un blindaje legal del trasvase Tajo-Segura.

La iniciativa, defendida en la Cámara Baja por el presidente murciano, Fernando López-Miras, no salió adelante tras sumar 170 votos favorables de los parlamentarios del PP, Vox y UPN y la abstención de cuatro diputados de Podemos, frente a los 171 votos negativos aglutinados por el PSOE y sus aliados de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.