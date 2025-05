Page plantea la celebración mensual de las asambleas de presidentes regionales más allá de que Sánchez "esté o no"

El presidente de Castilla-La Mancha confía en disponer de la "oportunidad de proponer asuntos en el orden del día" de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona. Emiliano García-Page ha mostrado su convencimiento, en aras de una mejor coordinación entre comunidades, de organizar estos cónclaves "una vez al mes, independientemente de que esté o no el presidente del Gobierno".

Desde la Junta apuestan por "foros más constantes y más cotidianos", que permitan a los presidentes autonómicos "poner en común una agenda compartida" y se produzcan "sin necesidad de una convocatoria cada seis meses".

Según Page, este modelo de mayor periodicidad "salió bien" durante la pandemia. "Nos vimos mucho, terminamos copiando los unos a los otros los protocolos de actuación". Solo cuando emerjan las "cosas en las que discutamos", ha contado, se requerirá que "el Gobierno esté de por medio".

De cara a la cita que se celebrará en la capital de Cataluña, Page propone una conversación sobre asuntos "importantes" y ha rememorado cómo "hace meses" recabó diferentes puntos de vista sobre el sistema eléctrico español "cuando nadie sabía de lo que estábamos hablando".

Estos encuentros "no pueden ser un teatro, donde cada uno vayamos a hablar para nuestra galería", ha detallado Page. Las reuniones han de "ser lo más productivas y útiles posibles".

El presidente regional ha anunciado que reclamará "fechas concretas y calendarios concretos" para negociar el nuevo marco para una financiación autonómica "común y sin privilegios".

Nuevos mensajes

El presidente de Castilla-La Mancha se ha preguntado si la "intervención" estatal para sostener a Air Europa en 2020 se produjo "a cambio de algo". Emiliano García-Page ha mostrado su creencia de que no fue así, pero entiende que tal posibilidad deja un resquicio abierto por donde "quieren meter algunos el cuerno".

El rescate de la aerolínea se produjo en el contexto de la pandemia y ante los efectos lesivos que provocó en el turismo y el transporte. "Quiero creer que se hizo con el agobio y la ansiedad que suponía para todos", ha dicho Page sobre la operación. El jefe del Ejecutivo regional ha señalado la intención de "salvar muchas cosas" como principio rector de los gestores públicos durante aquellos meses.

Page se ha referido a la compañía ayudada con el erario como "una gran empresa que ningún gobierno, sea del PSOE o del PP, hubiera dejado caer". El presidente castellanomanchego ha recordado cómo la administración pública tuvo que asumir "los problemas de entidades financieras, de entidades empresariales, incluso del paro de la gente a través de los ERTE".

Aquella acción paliativa se concretó en "un desembolso público para sostener la economía" en un momento de paralización casi total de la actividad. La gravedad de la crisis implicó la toma de decisiones extraordinarias.

Para Page, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tiene que participar en esa decisión, cuando no protagonizarla”. El "volumen" del rescate acometido, el hecho de que "se decida meter mucho dinero en una empresa", eleva el celo requerido. "Es de cajón que tenga que estar implicado; eso no me supone ningún tipo de debate", ha subrayado Page.

Tensión política

Durante su visita al comisario europeo de Agricultura, Page ha lamentado el "estado de degradación" que, según su juicio, impregna el debate nacional. "Es increíble, parece que no hay límites, que todo vale en la acción política".

El jefe de Gobierno regional ha insistido en su capacidad para admitir "con mucha tranquilidad todo tipo de descalificaciones" si esta suerte de sacrificio facilitara la convergencia con Sánchez. En cualquier caso, Page se ha mostrado más preocupado con la "realidad de fondo" que las "palabras concretas".

Según el responsable del Ejecutivo regional, "la tensión política en España es inducida” y tiene como objetivo la búsqueda de “espacios electorales".