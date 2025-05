Page cuenta por primera vez cómo un empresario intentó corromperlo: "Nunca me ha picado ese veneno"

"Consiste en cambiar las circunstancias que nos rodean". Así ha definido la política el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su participación este lunes como primer invitado de la nueva temporada de Viajando con Chester, el espacio de entrevistas de Risto Mejide en Cuatro. Tras toda una vida dedicada a la política por "vocación", ha reconocido que hay quien entra "por afán de poder o dinero".

Sin embargo, a él no le ha picado el "veneno" de la corrupción y, como ha relatado, no ha sido porque algún empresario no lo haya intentado. "Existe gente que te hace planteamientos, pero conmigo no lo han logrado. La corrupción es lo peor que le puede pasar a un partido", ha asegurado.

Page ha relatado una anécdota que vivió con un empresario, ya fallecido, que quiso corromperlo y cuya oferta rechazó por principios políticos. Esta persona era el propietario de un piso en la playa y, tras alquilarlo, Page quiso comprarlo. Sin embargo, el precio que el empresario propuso era la mitad del coste real del inmueble.

"Me encanta el piso, pero no lo quiero. Lo valoro mucho, pero sobre todo valoro no vivir con una espada de Damocles en la cabeza", fue la respuesta del presidente regional, que ha confesado que junto al bajo precio no le pidió nada más. Sin embargo, ha asegurado que "hay gente que invierte en políticos", de cara a que puedan hacer futuros favores.

"Me dijo que entendía la decisión porque los de Toledo entendemos de espadas, ya que las mejores se hacen allí", ha expresado Page.

"Lo preocupante viene tras las presidencias"

Por último, Page ha alertado de que algunos expresidentes se están lucrando tras dejar el cargo. El líder autonómico ha criticado que haya presidentes -de todos los niveles- que, pese a tener sueldos garantizados, "actúan casi como artistas debido a su escandalosa influencia".

"Si aceptas un sueldo vitalicio es para dedicarte solo a labores académicas. Hay que avanzar en este tema porque no está regulado", ha sentenciado.