Castilla-La Mancha desoye a Marlasaka: cerrará los colegios este martes para alumnos y profesores por el apagón

Castilla-La Mancha ha confirmado que los centros educativos financiados con fondos autonómicos (escuelas infantiles, colegios, institutos y universidad) no abrirán sus puertas ni para el alumnado ni para el profesorado este martes por la mañana a consecuencia del histórico apagón que ha afectado a toda España.

Pasada la medianoche, la Consejería de Educación ha confirmado en la red social 'X' que "todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha permanecerán cerrados en horario de mañana el martes 29 de abril de 2025 para alumnado y profesorado".

Esta postura ha sido ratificada tras la reunión celebrada a las 23:00 horas de este lunes por el Centro de Coordinación Integrado (CECOPI), presidida por el presidente regional, Emiliano García-Page, y comunicada a través de la Dirección del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM).

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, había adelantado horas antes la suspensión de la actividad lectiva debido a la "incertidumbre de saber cuándo se puede restablecer en su totalidad el servicio eléctrico" y que, además de las propias clases, hay que tener en cuenta que se pueden ver afectados otros factores organizativos como el funcionamiento del transporte escolar, los comedores, las calderas...

Respecto al turno de tarde, el consejero ha señalado que "hay margen para valorar qué hacer en función de cómo evolucione el restablecimiento eléctrico".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, además, ha querido aclarar a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que desde el Ejecutivo central no se ha emitido una orden de obligado cumplimiento para que los centros educativos abran pese a que no se lleve a cabo la actividad lectiva, sino una recomendación.

Conciliación familiar

La Agencia EFE había informado de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría dado orden de que en las ocho comunidades afectadas por la declaración de emergencia de interés nacional -Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana- los colegios abrieran este martes "a efectos de conciliación familiar", incluso aunque la actividad lectiva estuviera suspendida.

"No nos han ordenado, nos han recomendado. Y nosotros hemos explicado nuestra decisión. Así que no hay ningún desacato", han subrayado fuentes del Gobierno regional.

Solo sanidad urgente

En paralelo, el apagón también ha motivado la suspensión de toda la actividad sanitaria programada para este martes en Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha detallado que únicamente se mantendrá la atención urgente y aquella que no pueda ser desprogramada.

Fernández Sanz ha pedido a la población que no acuda a sus citas sanitarias programadas: "No se preocupen, se les reprogramará. Pero seguramente no vamos a poder atenderles".

Según ha explicado, esta medida busca priorizar el consumo de los grupos electrógenos, evitar saturaciones innecesarias en los centros de salud y minimizar los desplazamientos en un contexto de complicaciones en las comunicaciones.