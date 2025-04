DIRECTO | Más de 400 viajeros de un tren afectado por el apagón pasan la noche en un polideportivo de Cuenca

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado que, en las ocho comunidades autónomas afectadas por la declaración de emergencia de interés nacional -entre ellas Castilla-La Mancha- los colegios deberán abrir este martes sus puertas a efectos de conciliación familiar.



Pese a que el Gobierno castellano-manchego había tomado la decisión de mantener los centros cerrados, una vez declarada la emergencia nacional, la figura que prevalece en la gestión de la crisis en las del ministro del Interior, que ha tomado decidido que los centros se mantengan abiertos.

En cuanto a la organización de la jornada laboral que se va a desarrollar este martes, el ministro ha recordado en un comunicado que quienes no puedan acudir a su centro de trabajo por dificultades en los desplazamientos (por las recomendaciones de las autoridades o por la limitación de cualquier tipo de transporte público o privado) van a tener protegidos todos sus derechos laborales, incluidas sus retribuciones.



También los tendrán protegidos, añade Interior, "quienes no pueden acceder al puesto de trabajo y quienes acudan a su puesto de trabajo y no pueda trabajar por problemas derivados del corte de suministro o problemas relacionados con la conectividad".