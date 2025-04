La Junta urge al Gobierno a aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase para cumplir las sentencias del TS

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido al Ejecutivo central la aprobación urgente de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que "contemplan la planificación y darían cumplimiento a las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo (TS)".

Así lo ha expresado desde San Clemente (Cuenca) un día antes de la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura de este lunes. Como adelantó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, en la cita se aprobará un nuevo gran trasvase de agua de 180 hectómetros cúbicos y se harán públicas las nuevas reglas.

"Este nuevo trasvase supondrá mermar las reservas de Entrepeñas y Buendía. El cambio en las reglas de explotación debe hacerse cuanto antes, porque se han incumplido todos los plazos establecidos para ello", ha expresado.

Según Martínez Guijarro, cuando estén vigentes las nuevas reglas no serán posibles derivaciones de este tipo. "Tras un invierno y primavera atípicamente lluviosas, los pantanos de Entrepeñas y Buendía registran una cantidad de agua que no tenían desde hace años. Esto debe ser una fuente de desarrollo económico y turístico para la zona y no derivarse al Levante", ha expresado.

"El agua de dos años"

El pasado viernes, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ya denunció el trasvase que se aprobará este lunes y alertó que los 180 hectómetros cúbicos equivalen al "agua consumida en dos años por toda Castilla-La Mancha".

Además, calificó como "caducas" las reglas del Tajo-Segura y pidió "responsabilidad" al Ejecutivo para "acabar con esta injusticia y este atraco cuanto antes".