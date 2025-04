El PSOE reactiva la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha pese a que el PP "no ha dado señales de vida"

El PSOE de Castilla-La Mancha va a reactivar latramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía pese a que el PP "no dé señales de vida". Así lo ha avanzado su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, confirmando lo que ella misma y el secretario de Organización del partido, Sergio Gutiérrez, avanzaron el pasado 3 de abril, la convocatoria de la comisión de Asuntos Generales después de la Semana Santa.

En aquel encuentro con los medios, los socialistas informaron de la última propuesta que habían lanzado a los 'populares' para intentar regresar a la senda del acuerdo y que consistía en la exclusión de tres enmiendas que a su juicio dejaban "sin excusas" al principal partido de la oposición: bajar la horquilla máxima de diputados de 59 a 55, blindar la ley electoral con una mayoría de tres quintos de la Cámara para que pueda ser modificada y no hacer cambios en la actual en lo que queda de legislatura.

Ahora, culminado el plazo anunciado por el PSOE, Abengózar ha asegurado que "el PP no se ha puesto en contacto" ni con el partido ni con el grupo parlamentario, por lo que van a solicitar a la Mesa de las Cortes que se reactive la comisión que quedó paralizada el pasado mes de octubre, cuando el PP se descolgó del acuerdo que hasta ese momento habían mantenido ambos partidos con la presentación de una enmienda no pactada que exigía mantener la horquilla máxima de diputados en 35.

Abengózar ha interpretado que más allá de la enmienda de la discordia, el resto del texto está "consensuado" por las dos principales formaciones de la región, por lo que su partido seguirá adelante con su tramitación pese a que el PP "no ha dicho esta boca es mía".

Posturas encontradas

A falta de que el PP se manifieste ante este último paso, las posturas entre los dos partidos más votados de la región se mantienen alejadas. Durante la comparecencia en la que desgranó la oferta presentada al PP, Sergio Gutiérrez argumentaba que la introducción de estas enmiendas imposibilitarían que la horquilla de diputados y la ley electoral pudiesen ser modificadas mediante una "cacicada".

"Si el PP no quiere, no se subirán escaños ni habrá leyes electorales sin consenso", insistía el socialista, que también recordaba que "la única persona que ha modificado un Estatuto de Autonomía sin consenso en la historia de la democracia es María Dolores de Cospedal".

"¿Qué excusas va a tener ahora el PP para no firmar? No se subirán diputados si el PP no quiere, ni hoy ni nunca. Si no votan este Estatuto es porque Paco Núñez no tiene fuerza ni en Génova ni en Castilla-La Mancha", añadía.

Por su parte, la secretaria general de los 'populares' en la región, Carolina Agudo, respondía a esta propuesta aunque sin entrar en el fondo de la cuestión. "El PP siempre ha estado y va a estar en la negociación del Estatuto", aseguraba, al tiempo que señalaba "la mejora de la sanidad, los servicios sociales y la educación, la dignificación del trabajo de los agricultores y ganaderos y la defensa del agua para el campo" como prioridades a mejorar en la futura norma.