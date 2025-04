Los castellanomanchegos que conocieron al Papa Francisco: anécdotas de un hombre "humilde" y con "mucho humor"

"Es como un abuelito". "Nos hizo reír". "Nos escuchó de verdad". "Nos preguntó si nos cuidaban bien". Son frases que resumen el recuerdo emocionado de varios castellanomanchegos que tuvieron la oportunidad de conversar cara a cara con el Papa Francisco, un pontífice que desarmaba protocolos con su cercanía y sentido del humor.

EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ha hablado con nueve personas de la región que guardan en su memoria ese instante como un tesoro: desde seminaristas de Toledo hasta cofrades conquenses, pasando por alcaldes, agricultores o humildes directivos de fútbol.

"Tenía una forma peculiar de mirar a los ojos", asegura el sacerdote Valentín Aparicio. "Podía ser el cura de tu barrio", resume el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Para Alfonso Montero, del club de fútbol UD Socuéllamos, "su cercanía fue tan impresionante que acabamos llorando".

Así era el Papa Francisco, que abrió de par en par las puertas del Vaticano para quienes lo conocieron de cerca: humano, divertido, profundamente sencillo.

Valentín Aparicio

Los seminaristas de Toledo aplauden al Papa Francisco. Vatican Media

El pasado mes de noviembre de 2024, un grupo de 86 seminaristas de la Archidiócesis de Toledo y otras diócesis de Castilla-La Mancha fueron recibidos por el Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano. Acompañados por obispos y formadores, vivieron un encuentro que se alejó de cualquier formalismo y se convirtió en una conversación "entrañable" y "profundamente humana".

Así lo ha relatado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM el cura toledano Valentín Aparicio, quien destaca del Papa su gran "cercanía". "Es como un abuelito. Tiene una forma peculiar de mirar a los ojos, de hablar con claridad con frases que se te quedan grabadas. Nada de discursos institucionales. Dejó los papeles a un lado y nos dijo: «Que los fotocopien luego; ahora contadme cosas, quiero hablar con vosotros»".

En ese ambiente distendido, algunos seminaristas le cantaron y otros le ofrecieron regalos. El Papa escuchaba, preguntaba y respondía. "Sabía disfrutar del trato humano con quienes le rodeaban", añade. De hecho, uno de ellos -enfermo de leucemia- no pudo asistir al encuentro. Se encontraba hospitalizado y, al enterarse, el Papa no lo dudó en llamarle por teléfono. "Le mandó un mensaje de ánimo e incluso bromeó con él porque, a pesar de que se le estaba cayendo el pelo por la quimioterapia, se había dejado la barba. Me pareció algo simpatiquísimo", recuerda.

El cura considera que al Papa Francisco "siempre se le recordará por su ternura y por su capacidad de empatizar con los problemas de la gente". "Era alguien muy preocupado por la crisis moral por la que está atravesando la humanidad, una persona que intentaba despertar la conciencia dormida del mundo occidental".

Alfonso Montero

El Yugo Socuéllamos entregó al Papa Francisco una camiseta del equipo por su centenario.

El 24 de enero de 2024 está marcado a fuego en la historia de la UD Socuéllamos y en la memoria de las cincuenta personas -entre directivos, socios y simpatizantes- que fueron recibidas por el Papa Francisco con motivo del centenario del club.

El gestor de aquel viaje fue el directivo Alfonso Montero, quien con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada ha recordado EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM la emoción que supuso un encuentro que en principio iba a ser una audiencia multitudinaria pero que, para su sorpresa, se convirtió en un contacto de tú a tú con el pontífice.

"Cuando hicimos la solicitud, la Prefectura de la Casa Pontificia nos comunicó que habíamos sido seleccionados para acudir a la audiencia del miércoles, en la que el Papa recibe a unas 5 000 personas a la vez dentro del Aula Pablo VI del Vaticano", explica.

Sin embargo, momentos antes de comenzar el acto, les dieron una noticia que no esperaban: "Comunicamos al personal de protocolo que queríamos hacerle entrega de una camiseta del equipo y colocaron a toda la expedición en la parte delantera". Extrañados, la sorpresa se consumó cuando uno de los responsables les dijo que al final del acto podrían entregar personalmente su regalo y departir con Francisco.

"Recuerdo de memoria las palabras que le dije", asegura Alfonso, quien fue el encargado de ejercer de interlocutor del grupo: "Buenos días, santidad. Venimos desde la Mancha a compartir la alegría del centenario de nuestro equipo en 2024". En ese momento, "demostró el humor que le caracterizaba y nos preguntó que si todos los que estábamos allí cumplíamos 100 años".

Bergoglio, aficionado al fútbol e hincha confeso de San Lorenzo de Almagro, recogió su camiseta personalizada de la UD Socuéllamos con el número 10 a la espalda, número que como apunta Alfonso eligieron porque "es el que han llevado grandes astros argentinos como Maradona y Messi".

Los miembros de la UD Socuéllamos no percibieron la dimensión exacta del momento que acababan de vivir hasta que no salieron de la sala de audiencias. "Estábamos en una nube. No podíamos creerlo, así que ya en el patio contiguo empezamos a fundirnos en abrazos y a llorar".

Carlos Velázquez

El Papa Francisco I saludando a Carlos Velázquez. Vatican Media

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recordado con emoción su encuentro con el Papa Francisco durante la visita institucional que realizó al Vaticano, en abril de 2024, junto al resto de regidores del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. "Fue un encuentro de tremenda cercanía y de una extraordinaria humanidad", ha señalado en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Durante la audiencia, Francisco demostró un notable interés por Toledo y por su arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez. "Me llegó a preguntar por don Braulio, del que sabía sus problemas de salud, y mandó un abrazo para él", ha relatado Velázquez, quien aprovechó la ocasión para invitar al pontífice a participar en los actos del VIII centenario del inicio de la construcción de la Catedral, previstos para 2026. "Lamentablemente no podrá estar con nosotros", ha lamentado.

El alcalde ha descrito al Papa como una figura cercana y con gran sentido del humor: "Soltaba varios chascarrillos y nos empezó diciendo que él también era de alguna manera el alcalde del Vaticano". Velázquez ha subrayado que, aunque era el Santo Padre, Francisco "podía ser el sacerdote de la iglesia de la esquina, el que da la comunión a nuestros hijos, el que nos casa o bautiza, el que va a ver a los enfermos y pasea por el barrio".

Además, ha valorado su legado como líder espiritual comprometido con la transformación de la Iglesia: "Ha sido una persona que no ha rehuido los debates, que ha hablado de todo y con todos, y eso es algo que proviene también de esa cercanía, de ese saber estar en un mundo que que es diverso y en el que hay opiniones para todos los gustos". Para el alcalde de Toledo, sus encíclicas "son su verdadero legado, más allá de las polémicas", y dejan una huella "que trasciende credos".

Pedro Barato

Pedro Barato y el Papa Francisco.

El ciudadrealeño Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, ha destacado el "trato cercano y humano" del Papa Francisco. "Era una persona que se interesaba por los problemas de las personas", ha reconocido.

El líder de la organización agraria ha relatado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que ha tenido la oportunidad de estar en dos veces con el pontífice. La primera ocasión coincidió con la muerte de Benedicto XVI en diciembre 2022, por lo que se suspendió la audiencia privada que estaba prevista y el recibimiento se llevó a cabo en la Basílica.

Sin embargo, un mes después el Papa Francisco se puso en contacto con los representantes del mundo agrario para realizar el encuentro. "Los primeros ecologistas de una zona, de un país, de un continente, son ustedes, los que están en el baile, los que están dentro: la gente que trabaja con los animales, con las plantas, que conviven día a día y saben de sus problemas y de sus logros", aseguró el Santo Padre ante la delegación de ASAJA que le explicó la situación que estaba atravesando el sector agroalimentario en España, concretamente los ganaderos.

Barato y sus acompañantes llevaron embutidos y jamón españoles como obsequio y el Papa Francisco volvió a hacer gala de su sentido del humor asegurando que él, como buen argentino, sabía valorar la carne de calidad. "Fue una audiencia privada muy entrañable de casi una hora", ha señalado.

Jorge Sánchez Albendea

Su Santidad el Papa Francisco @Pontifex_es recibe, de manos del Presidente de la JdC, @JorgeSanchezAl, la Medalla de Plata de la institución nazarena y un ejemplar de Cuenca Nazarena. Acompaña el @ObispoYanguas #Cuenca #SemanaSantaCuenca #SemanaSanta2023 #AudienciaPapal pic.twitter.com/G7E2649qwf — Junta de Cofradías de Cuenca (@JdC_Cuenca) March 8, 2023

En marzo de 2023, los máximos responsables de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca pudieron compartir unos minutos con el Papa Francisco durante una audiencia pública celebrada en la Plaza de San Pedro.

Jorge Sánchez Albendea, presidente de los cofrades conquenses, ha destacado el carácter "cercano y humano" del Santo Padre. "La visita fue muy bonita y es un recuerdo para siempre. Acudí con el obispo de Cuenca, José María Yanguas, y me llamó mucho la atención que el Papa nos preguntase si nos cuidaba bien. Era una persona muy normal", ha explicado.

El momento más emotivo de la audiencia fue cuando pudieron entregarle la medalla de la Junta de Cofradías y la revista oficial de la Semana Santa conquense. "La ojeó y nos hizo comentarios de los pasos que iba viendo. Es de valorar que nos escuchara cuando hablamos de nuestra Semana Santa. La forma en la que empatizó con nosotros fue una sorpresa muy grata", ha indicado.

Para el responsable de las Cofradías de Cuenca, durante sus años de pontificado, Francisco se ha preocupado por el mundo nazareno. "Siempre ha dado a las hermandades un mensaje concreto. Ha sido un Papa que ha querido acercar la Iglesia y el Vaticano", ha afirmado.

Milagros Tolón

Milagros Tolón entregó una camiseta del Club Deportivo Toledo al Papa Francisco.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha rememorado para EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM la audiencia privada que mantuvo con el Papa Francisco en mayo de 2021, cuando aún era alcaldesa de Toledo. En aquella visita al Vaticano también participaron el presidente regional, Emiliano García-Page; el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro; y el obispo auxiliar y actual secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, entre otras autoridades.

"Primero nos recibió en el salón que hay justo antes de su despacho y fue tan cercano que nos enseñó el balcón en el que se asomaba para el Ángelus", ha contado Tolón, quien recuerda haberle entregado al pontífice "una cruz de damasquinado de Mariano San Félix y una camiseta del Club Deportivo Toledo, que estaba a punto de subir".

La reacción del Papa cuando supo que la entonces alcaldesa había estado el día anterior en el estadio Salto del Caballo apoyando al equipo de la ciudad no se le olvidará nunca: "Veo que estás pegada a la gente. Eso es ser una buena gobernante".



Según la exalcaldesa, Francisco se interesó desde el primer momento por la ciudad. "Lo primero que preguntó fue por el Seminario de Toledo" y después quiso saber "cómo estaba cómo estaba la juventud toledana". "Estuvo muy pegado al suelo, muy pegado a lo que les preocupa a la gente", ha afirmado Tolón.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha conserva con especial cariño la imagen de aquel día: "Tengo la foto del Papa en mi despacho y también en una vitrina en casa, junto a otros recuerdos de los días más importantes de mi vida, como mi boda, la comunión de mis hijos o mi toma de posesión como alcaldesa de Toledo".

Enrique Alarcón

El Papa Francisco saludando a Enrique Alarcón.

Enrique Alarcón, presidente de CLM Inclusiva COCEMFE, guarda un recuerdo profundamente cercano del Papa Francisco. "Muy simpático y humano", resume reconociéndose todavía "conmocionado" por su muerte.

Este conquense de Quintanar del Rey, que a los 20 años sufrió un grave accidente que le dejó para siempre en silla de ruedas, fue el primer laico español en participar en un sínodo, una asamblea en la que la Iglesia analiza diferentes realidades. "Nos pidió que hablásemos con el corazón y nos dijo que estábamos allí para decir lo que pensábamos", una invitación que, según Alarcón, reflejaba su apertura a la diversidad de voces dentro de la Iglesia y su voluntad de escuchar sin imponer. "Luego respetó todo lo que se había decidido, sin cambiar ni una coma", subraya.

En 2023, durante un mes entero, el máximo responsable de CLM Inclusiva COCEMFE compartió residencia con el Papa en Santa Marta, lo que le permitió conocer de cerca su lado más cotidiano. "Estaba volcado con las personas con discapacidad, con los más desfavorecidos", asegura.

Fernando Redondo

El Papa Francisco recibió en audiencia privada al toledano Fernando Redondo.

El 11 de marzo de 2023, Fernando Redondo Benito, toledano de Tembleque (Toledo) y presidente de la ONGD Misión América, mantuvo un encuentro privado con el Papa Francisco. Una cita a la que también acudió su hijo Pablo, de tan solo dos años, que cautivó con su espontaneidad al potífice. Años antes ya había bendecido su matrimonio y les había encomendado, tanto a él como a su mujer, que "siempre remendásemos por la paz".

"¿Puedo contar un cuento para situar el trabajo por las vidas humanas?", se atrevió a preguntar Fernando nada más empezar. "Y el Papa me dijo: Venga, dale, dale", ha relatado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM Fernando Redondo, que ha recordado que la reunión estaba prevista para 40 minutos, pero finalmente se prolongó durante hora y media porque el pontífice "dejó los papeles que llevaba escritos, como siempre, y establecío un diálogo sobre lo que habíamos compartido".

"El Papa estuvo todo el tiempo atento a mi hijo y puso una silla a su lado para que Pablo jugara". "Me dijo, si vuelves con tu pibe, aquí estaré para recibirlo", rememora, aunque eso es algo que ya no podrá suceder. Tan cómodo estuvo Francisco en aquella ocasión que "se arrancó con un tango".

"Espiritualmente era el Padre, pero también era el abuelo en el trato. Cuando estás con él terminas con mucha paz y con muchos encargos, que yo todavía estoy desarrollando a nivel pastoral. Hasta el último momento ha seguido clamando por la paz y por la finalización de todos los conflictos que hay en el mundo, no solo los más conocidos, sino también los olvidados", ha finalizado.

Eduardo Sánchez Butragueño

Fue todo un placer y un honor conocerle. Muchas gracias por su trabajo por los más necesitados.

Descanse en paz. pic.twitter.com/VIC2lxmgxb — Eduardo Sánchez Butragueño (@EduSButragueno) April 21, 2025

"El Papa Francisco era una persona muy futbolera", recuerda Eduardo Sánchez Butragueño. Por eso, en 2017 y "en un día muy bonito", el Pontífice recibió en el Vaticano a una delegación en la que se encontraba el propio Butragueño, entonces director general de la Fundación Soliss. El motivo: agradecer la celebración en Toledo del primer encuentro europeo del programa 'FutVal', una iniciativa que une fútbol y valores. El evento fue posible gracias a la colaboración entre la Fundación Soliss, el Club Deportivo Toledo y la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes.

Así lo ha relatado el actual director general de la Real Fundación Toledo y autor del blog Toledo Olvidado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Del encuentro con el Papa, destaca "la cercanía, la simpatía y el sentido del humor" que mostró.

En ese ambiente claramente futbolero, el Santo Padre "firmó una camiseta del C.D. Toledo". "Se notaba que amaba este deporte. Todo lo que él hacía a través del fútbol para llegar a los jóvenes, lo hacía desde el corazón", afirma Sánchez Butragueño.

Después de aquella cita, la Fundación Soliss colocó un busto del Papa elaborado por Pedro Requejoben el toledano cigarral del Santo Ángel Custodio. "Junto a él pusimos el Olivo de la Paz, que el propio Papa bendijo, y que se utilizó también en un partido del C.D. Toledo contra el Real Madrid Castilla", ha rememorado.