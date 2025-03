El PP carga contra Page por el recurso al impuesto a la banca: "No tendría que hacerlo si no lo hubieran votado"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha expresado al presidente regional, Emiliano García-Page, que "no tendría que recurrir el reparto del impuesto a la banca ante el Tribunal Constitucional si los diputados y senadores del PSOE no lo hubieran votado".

Así lo ha afirmado este lunes la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha valorado que "esto es lo mismo de siempre, la misma historia de Page".

"El primero es pirómano, luego no puede ser bombero. Si manda a sus diputados y senadores, incluidos los autonómicos, a votar todas las tropelías de Pedro Sánchez con sus socios, luego no puede venir a decir que las va a recurrir al Constitucional", ha lamentado.

"El PP sí puede recurrir"

Agudo ha afirmado que "sin voto en el Congreso no hay ley, por lo que no habría recurso". Además, ha asegurado que el impuesto es "injusto", pero Page "solo tendría que haber dicho a sus diputados que no votaran en el Congreso y en el Senado".

"Se trata de una incongruencia más de las del presidente castellanomanchego porque si no ordena a sus diputados votar a favor, no habría recurso porque no habría injusticia. El PP sí puede recurrir este impuesto porque sus diputados no lo han votado", ha sentenciado.