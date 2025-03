El PSOE de Castilla-La Mancha pide en Bruselas "contundencia" ante los aranceles de Trump a productos agrícolas europeos

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reclamado "contundencia" ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 200 % sobre productos agrícolas europeos.

No obstante, ha pedido "no cerrar la puerta a una solución diplomática, ya que las guerras comerciales no benefician a nadie y solo generan consecuencias negativas para ambas economías".

La integrante de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha asegurado que "esta amenaza ha generado una gran preocupación en el sector agrícola europeo, que exporta en torno a los 25.000 millones de euros, de los cuales 3.700 corresponden a productos españoles como el vino, el aceite o el queso".

"Vox ha vendido al campo"

"Es completamente inaceptable que mientras toda Europa se preocupa por el riesgo económico de estos aranceles, Vox ha vendido al campo español y europeo a cambio de una foto con Trump. Con su complacencia están dando alas a quienes quieren destruir la economía europea", ha expresado.

Por último, ha criticado que el PP haya mantenido "un perfil bajo" frente a esta amenaza, apuntando a los pactos de gobierno con Vox. "Por mucho que dependan de Vox en los territorios, deben poner en su sitio a quienes aplauden a los enemigos de Europa", ha sentenciado.