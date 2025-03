Page se sincera cinco años después del covid: "Fue un caos inmenso pero España maduró muchísimo en esa crisis"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado este viernes la colocación de la primera piedra de la nueva residencia de mayores "Los Olmos" de Guadalajara para recordar que este 14 de marzo se cumplen cinco años de la proclamación del estado de alarma en España por la pandemia del covid y cómo en las viejas instalaciones de esa misma residencia Araceli Hidalgo se convitiró en la primera persona vacunada en nuestro país.

En un emotivo discurso, Page se ha sincerado sobre lo vivido en estos cinco años por culpa de la pandemia, pero ha encontrado también aspectos positivos a un terrible contexto sanitario en todo el mundo que sólo en España provocó al menos 14 millones de contagios y más de 150.000 muertes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística hasta junio de 2024.

A juicio del presidente castellano-manchego, aquella pandemia supuso "un caos inmenso", pero a la vez "España maduró mucho, muchísimo, en aquella crisis", en la que hubo héros y villanos pero "unió" a la sociedad española". Page lamentó, en todo caso, que después de cinco años "siga habiendo retranca política" pero se ha mostrado convencido de que, pese a algunos casos concretos, la clase política española trabajara en la buena dirección en medio de aquel desastre.

Haciendo lo mejor

"No me gusta esa retranca política, no nos olvidemos de que hubo muchísimos fallecidos, pero tengo que decir sinceramente que no me encontré a ningún político en la pandemia, a ninguna, que no pensara que estaba haciendo lo mejor, de derechas o de izquierdas, y lo digo como lo siento", ha dicho el líder castellano-manchego, destacando la labor de las Administraciones públicas "con más esfuerzos o menos".

La aparición del covid fue, en opinión de Page, un "sorpresón para todo el mundo" que "significó un caos inmenso" en el que "todas las administraciones nos tuvimos que zambullir, particularmente las autonomías, y hacerlo de golpe en un máster acelerado de cómo abordar una crisis desconocidísima, que ojalá no vuelva a producirse".

"Se han aprendido muchas cosas, se han mejorado muchas e incluso yo creo que hay cosas que se pueden celebrar después de cinco años, como el hecho de que la comunidad sanitaria y científica mundial corriera como nunca para encontrar soluciones en tiempo récord", ha opinado Page en referencia a las vacunas y lamentando, a la vez, que también hubiera "tantas patrañas y tantas mentiras en las redes sociales". "Nadie nos aseguró que las vacunas funcionaran, pero funcionaron".

Emiliano García-Page, en un momento de su discurso.

Muchos héroes

Pese a ello, el presidente de la Junta ha destacado que "la gente no sólo se vacunó, sino que además nadie se quejaba", una experiencia que, según Page "realmente me llenó de satisfacciones porque apareció mucha gente que se comportó como héroes", sin olvidar que también, y por el contrario, "hubo mucha miseria y bastante gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, alguno muy llamativo".

En este contexto, Page ha mostrado su "orgullo" porque el sistema de Castilla-La Mancha funcionó durante la pandemia, e incluso la comunidad se convirtió en "un gran contenedor" que acogió a mucha gente que quiso realojarse en la región, "en busca del campo, del pueblo, de la familia o de ser bien atendidos".

Tras recordar cómo el covid marcó psicológicamente a muchas personas y las ganas de vivir que esa crisis sanitaria despertó en la sociedad, el presidente regional también ha denunciado la actitud de los que quisieron aprovecharse de la pandemia para hacer negocio.

Robar y abusar

"Otra cosa distinta son aquellos que al calor de la pandemia vinieron a meter la mano y robar y abusar, aquellos que fueron a aprovecharse de todos", ha lamentado Page, quien, en todo caso, prefiere quedarse con todo lo positivo que trajo aquella crisis.

"En cualquier caso -ha finalizado el líder castellano-manchego- la sociedad española, España e incluso la unidad de España maduraron mucho, muchísimo, en esa crisis y hay que celebrar también lo bueno y que fuésemos de la mano para acometer una crisis como esta". "Yo siempre he dicho que el comportamiento de los españoles fue para que nos sintamos muy orgullosos, por muchos motivos", ha dicho el presidente.

Así ha recordado Page una crisis sanitaria mundial que, día de hoy, en nuestro país ha dejado de contabilizar caso por caso pero se estiman, al menos, 14 millones de contagios. Además, se han registrado más de 150.000 muertes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística hasta junio de 2024.

Siete millones de muertos

Estas cifras pueden estar subestimadas. El informe de los expertos sobre la respuesta española a la pandemia, que vio la luz a finales de 2023, ya recordaba que estos datos, "a pesar de su magnitud, infraestimar las cifras reales, especialmente los casos confirmados y las muertes, y particularmente durante la primera ola pandémica, debido a la diferente disponibilidad y uso de pruebas diagnósticas y a los cambios en los sistemas de vigilancia epidemiológica".

A nivel internacional, las muertes registradas superaban los 7 millones a finales de 2024 mientras que los casos se acercan a los 800 millones.

La OMS dio por finalizada la emergencia internacional por Covid el 5 de mayo de 2023. En España, el Consejo de Ministros declaró el fin de la crisis sanitaria el 4 de julio de ese mismo año. La obligatoriedad de usar mascarilla en establecimientos sanitarios, la última medida que quedaba en pie para hacer frente al virus, se levantaba.