Carmen Quintanilla insta desde la sede de Naciones Unidas a "volver al feminismo del consenso y del diálogo"

La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER), la ciudadrealeña Carmen Quintanilla, ha participado como ponente en el evento 30 años de Beijing: El liderazgo efectivo y el espíritu empresarial de las mujeres como motores del cambio, que se ha celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en el marco de la 69ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69).

Este encuentro de alto nivel, coorganizado por las Misiones Permanentes de Albania, Andorra, Grecia y Chipre ante Naciones Unidas, AFAMMER y ONU Mujeres, ha reunido a destacadas personalidades del ámbito político e institucional para analizar los avances y desafíos en materia de liderazgo y emprendimiento femenino a nivel global.

Quintanilla, según ha informado AFAMMER en una nota de prensa, ha intervenido en representación de la sociedad civil para contar el trabajo que durante más de 43 años realiza la asociación, que es la primera organización de familias y mujeres rurales del mundo que estuvo presente en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing.

La mesa ha estado moderada por Suela Janina, representante permanente de Albania ante la ONU y, junto a la presidenta nacional de AFAMMER, han intervenido Ziad Sheikh, asesor senior de la Oficina de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres; Sofia Zacharaki, ministra de Cohesión Social y Asuntos Familiares de Grecia; Mariona Cadena, secretaria de Estado para la Igualdad y Participación Ciudadana de Andorra y Josie Christodoulou, comisionada para la Igualdad de Género de Chipre.

Posteriormente, la presidenta nacional de AFAMMER ha intervenido en los Diálogos para una Alianza Internacional Feminista, evento organizado por el Ministerio de Igualdad de España en el Instituto Cervantes de Nueva York.

Ponentes en los Diálogos para una Alianza Internacional Feminista.

En este foro se ha debatido sobre la necesidad de reforzar la cooperación internacional para frenar los retrocesos en derechos de las mujeres y consolidar estrategias comunes en favor de la igualdad de género.

El acto ha sido inaugurado por Ana Alonso, embajadora especial para la Política Exterior Feminista de España. Quintanilla ha intervenido en el primer bloque del evento junto a Ana Redondo, ministra de Igualdad de España; Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile; Olha Stefanyshyna, viceprimera ministra y ministra de Justicia de Ucrania; y María Fernanda Espinosa, directora ejecutiva de Global Women Leader Voices.

Durante su participación en ambos eventos, Quintanilla ha hecho balance de los avances y retos en materia de igualdad desde el año 1982, prestando especial atención a los últimos 30 años, desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que considera que fue un hito en la vida de todas las mujeres del mundo, en especial de las rurales.

La presidenta nacional de AFAMMER ha subrayado la importancia de recuperar un feminismo basado en el diálogo y la cooperación, alejándose de los discursos extremistas que, según afirma, dificultan el avance hacia la igualdad real de oportunidades.

Aislar a los extremos

"Hoy tenemos en Europa dos visiones tremendamente radicales: por un lado, la extrema derecha, que niega la violencia contra las mujeres y obstaculiza los avances en igualdad; y por otro, la extrema izquierda, que transmite mensajes negativos al generalizar que todos los hombres son maltratadores. Tenemos que volver al feminismo del consenso y del diálogo, e incorporar a los hombres al feminismo de la igualdad", ha destacado la presidenta nacional de AFAMMER.

Además, ha puesto en valor el papel fundamental del movimiento asociativo en la conquista de derechos y oportunidades para las mujeres, especialmente en el medio rural. Quintanilla ha destacado que, gracias a la acción global impulsada desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y al trabajo de organizaciones como AFAMMER, muchas mujeres han logrado liderar su propia vida.

"En Pekín alzamos la voz para decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos y, a través del liderazgo del movimiento asociativo y de la acción global que se desencadenó en esta Conferencia, hemos conseguido que cada vez más mujeres lideren su propia vida", ha defendido.

"Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. No podemos ignorar la brecha salarial ni la digital, ni tampoco el hecho de que dos de cada tres personas que abandonan el mundo rural son mujeres, tanto en Europa Central, España y el Mediterráneo como en otros países del mundo. Se ven obligadas a marcharse en busca de oportunidades laborales que no encuentran en sus comunidades de origen. Sin duda, debemos luchar contra la despoblación y garantizar que el reto demográfico no trunque la vida de las mujeres", ha subrayado Quintanilla.